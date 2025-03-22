DeepSeek掀熱潮 陸AI神話恐迅速崩塌？法學者揭「公司不透明」

大陸AI公司DeepSeek在今年初橫空出世，以其高性能、低成本的特性打響名號。法國學者近日撰文表示，DeepSeek的「成功」背後，首先是非常嫻熟的宣傳操作，西方媒體推崇、北京方面大加讚揚的大陸人工智慧（AI）神話，很可能會像它橫空出世一樣迅速崩塌。

法廣報導，布魯塞爾自由大學佩雷爾曼（Perelman）法律哲學中心研究員、亞洲中心智庫成員馮鳳閣（Isabelle Feng）近日以〈以DeepSeek為代表的中國人工智能的低能耗、低成本的神話，可能很快就會破滅〉一文投書法國《世界報》（Le Monde）論壇欄目。

作者表示，從時間點來看，DeepSeek的討論度大約是在今年春節逐漸升高，作為「中國製造2025」計畫的收官之年，雖然機器人、電動汽車、無人機等大多數設定的目標都已實現，但人工智慧領域無疑仍由美國主導。

而文章引述美國研究網站SemiAnalysis的報導指出，DeepSeek發行人梁文峰不惜花費巨資來開發模型，投入的成本恐怕遠不是DeepSeek公布的550萬美元。此外，梁文峰的公司管理非常不透明，其公司的所有權結構就像是俄羅斯娃娃。

馮鳳閣提到，西方媒體對DeepSeek大加讚賞，但報導中引用的成本費用，都是無法核實的數字；而分析人士對DeepSeek在下載排行榜上的迅速上升表示讚賞，卻忘記14億中國人是不能夠下載ChatGPT、Llama、Gemini等任何相似的外國應用程序。

文章指出，「西方媒體通常被大陸當局說成是反華謊言的製造者，現在卻突然受到大陸極權政權的青睞，說這是可靠的消息來源，北京在這場宣傳戰中輕鬆獲勝了。」

文章最後表示，DeepSeek的橫空出世讓外國投資者重新對大陸產生興趣，但大陸房地產崩盤、人口問題、通貨緊縮、失業以及中美關稅戰等多重危機，似乎仍處於困境中。