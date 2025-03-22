陸商務部續對日本進口間苯二酚徵收反傾銷稅40.5%

在大陸外交部長王毅訪日期間，大陸商務部22日發布公告，自2025年3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

根據公告，大陸商務部從2013年就開始對原產於日本和美國的進口間苯二酚徵收反傾銷稅，實施期限為5年。其中日本公司稅率為40.5%，美國公司稅率為30.1%；2019年大陸商務部決定對原產於日本和美國的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

2024年，應大陸間苯二酚產業申請，大陸商務部決定對原產於日本的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。由於美國已停止生產間苯二酚，申請人未對原產於美國的進口間苯二酚提起反傾銷措施期終復審調查申請，因此對原產於美國的進口間苯二酚所適用的反傾銷措施到期終止。

大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本的進口間苯二酚對大陸的傾銷可能繼續或再度發生，對大陸間苯二酚產業造成的損害可能繼續或再度發生。大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年3月23日起，對原產於日本的進口間苯二酚繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

根據大陸商務部2013年第13號公告和2019年第10號公告的規定，對住友化學株式會社、三井化學株式會社和其他日本公司徵收的反傾銷稅稅率均為40.5%。

該公告介紹，間苯二酚是一種化學合成中間體和精細化工原料，主要用於橡膠黏合劑和紫外線吸收劑的生產。間苯二酚還可用於生產木材黏合劑、阻燃劑和各種醫藥、農藥的中間體等。