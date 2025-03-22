兩岸人物／光線傳媒王長田 「哪吒2」推手

大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）自上映來，在大陸掀起搶看熱潮，該電影發行公司─光線傳媒董事長王長田，從昔日眾人調侃的對象再到如今「封王」之姿，他的逆襲之路低調卻風光。

蛇年以來，「哪吒2」票房不斷攀升，一路超過美國皮克斯「腦筋急轉彎2」，成為「史上最高動畫票房冠軍」。「哪吒2」亮眼成績背後，除了導演餃子外，不可忽視的功臣還有「光線傳媒」的王長田。據財聯社，光線傳媒目前總市值已突破千億，成為A股唯一一檔千億市值影視股，站上「一哥」位置。

王長田1965年出生於大連，畢業於復旦大學新聞系。在傳統媒體經歷後，王長田逐漸意識到，心中對新事物和不同人生的渴望。1998年，敏銳的王長田捕捉到當時大陸娛樂資訊節目的市場空白，毅然辭職創業，靠著過去記者時期所累積的能量，推出大陸首檔專業娛樂資訊節目「中國娛樂報導」，而這也是光線傳媒的起點。

此後，王長田創立光線傳媒，專注於影視製作和發行。儘管光線傳媒的開局並不順利，但王長田2006年將光線傳媒涉足影視領域，經過長時間的累積與沉澱，透過收購、投資、合作等方式，從中小成本電影入手，透過精準市場定位和創新營銷方式，逐步建立自己的帝國，打造一系列票房黑馬。隨市場不斷變化和行業洗牌，光線傳媒也因此漸入大眾視野。

不僅如此，王長田在電影投資策略上也獨具慧眼，注重挖掘新人導演，並支持類型片創新，在青春片、喜劇片、動畫片等領域，形成獨特優勢。

然而，成功背後，王長田曾飽受嘲笑。陸媒「金融界」提到，王長田過去曾宣布「哪吒2」票房目標是人民幣70億元，但這一消息一出，不少聲音認為，簡直是癡人說夢，沒想到「哪吒2」上映28天，總票房就高達人民幣137億元（約台幣619億元）。

王長田始終堅信，「好飯不怕晚」，只要作品夠優秀定能打動觀眾。他在各種場合一再強調，「哪吒 2」是光線傳媒打磨多年的心血之作，力求給觀眾帶來一場震撼的視覺盛宴，從劇本創作到畫面特效，每個環節都經過精心雕琢。