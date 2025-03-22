兩岸人物／永新董座 勇於打破現狀

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
永新-KY董事長紀經得。聯合報系資料照
永新-KY董事長紀經得。聯合報系資料照

穩坐北美生產售後服務（AM）剎車龍頭多年的永新-KY（4557），董事長紀經得勇於打破行業現狀，專注開發新市場，近年積極開拓大陸原廠零件以及二輪剎車事業，並成為大陸電動車品牌比亞迪、長城、廣汽、長安供應商。

紀經得在1992年從廈門起家創立永新公司，2015年以永新-KY名稱回台掛牌上市。主要生產售後維修用的剎車總泵、分泵和卡鉗等關鍵零件。2022年買下台灣二輪剎車廠泓輔所有股權，客戶有Gogoro、光陽到美國自行車零件品牌Hayes。2023年1月，取得剎車片廠福州新信56.8%股權，客戶有比亞迪、長城、廣汽、長安等大陸電動車品牌。

台北經營管理研究院日前舉辦「川普與世界經濟走向及對策論壇」，紀經得演講場次雖然排在最後，但他一早就到論壇現場，專注聽其他講者分析各國市場，並不時低頭做筆記，輪到紀經得演講時他說：「我們在川普1.0時就是受害者。」，幽默開場白，引起在場者哄堂大笑。

不畏美國總統川普再次對大陸產品課徵高關稅影響，永新對應的策略，是將部分產品的生產線，轉移到馬來西亞，除了當地原有的生產線外，還買了一間工廠。紀經得說：「我們在六年前就設了一個40人的小工廠，做煞車片和組裝煞車，馬來西亞的工廠接下來要生產卡鉗，初期以供應北美市場為主。」

永新的主要的市場是在國外，北美占營業額46%，墨西哥則有20%，巴西、歐洲和非洲，則分別占11%、10%、1%。

紀經得表示，美國目前大概擁有2.83億輛的車子，在汽車售後市場，每年大約在1,300萬1,500萬輛保有量，因此公司產品是透過包括AutoZone（AZO）、NAPA、Advance Auto Parts（AAP）、O'Reilly Auto Parts等大型連鎖汽車百貨，銷售至終端客戶。

他提到，以往北美售後市場煞車總泵來源以翻修品為主，不過由於品質要求，加上輕量化趨勢，材質由過去的鑄鐵，改用鋁替代，「永新20幾年前進入北美市場後，依據客戶需求的規格，開發出結合輕量材質的煞車總泵，品質與價格都優於翻修品，因此當地翻修廠商全部都關掉了。」

此外，永新為了配合客戶少量多樣、快速交貨的訂單需求，採用「彈性轉換生產線」的方式，例如別的工廠一次接單生產一、兩萬零件，生產線必須不停的運作，且事前需要積壓相當多的原料，對汽車零件廠來說是相當大的風險。

永新則保持三分之二條的生產線固定生產單一產品，剩下三分之一生產線就機動待命，「現在換線速度只要20分鐘到半小時，且次數一天最多達到100次以上，雖然加工成本高，但頻率快、種類多，不需要積壓庫存的成本，也減輕了負擔。」

客戶 美國 馬來西亞

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