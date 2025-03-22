大陸國務院總理李強宣示 優化經商環境
大陸國務院總理李強昨（21）日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，指出要降低企業經營成本、優化營商環境，增強經營主體信心。
大陸經濟成長放緩，地方財政緊張，近年大陸對企業「亂檢查」問題、「涉企收費」高漲，甚至「遠洋捕撈」違規異地執法引發關注。
新華社報導，李強召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，並審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》。
會議指出，加強涉企收費監管是降低企業經營成本、優化營商環境的重要措施。要堅持問題導向、防治並舉、標本兼治，強化全過程監管，著力構建協同高效的長效監管機制。
會議列舉，要健全涉企收費目錄清單制度，將所有收費項目均納入清單並對社會公開，明確服務內容、服務標準、收費額度，清單之外一律不得收費，依法依規對存量涉企收費政策進行清理。
還有，要加大違規收費治理力度，對沒有法律法規和政策依據、越權設立的涉企收費項目，一律予以取消；對擅自提高徵收標準、擴大徵收範圍的行為，堅決予以糾正；對確有必要新推出的涉企收費政策，要加強合法性、公平性以及社會預期影響等方面的審核。
會議也稱，要健全涉企收費監測評估制度，優化問題線索收集和處理機制，營造全社會共同參與、協同治理的良好氛圍，進一步穩定各類經營主體預期、提升發展信心。
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