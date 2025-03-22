陸AI激戰 李開復看好三大咖

全球知名AI專家、大模型獨角獸公司零一萬物執行長李開復近日接受彭博專訪時表示，大陸市場最終可能只有三家能夠真正站穩腳跟的AI大模型提供商，分別是DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動。

綜合《華爾街見聞》、《澎湃新聞》等陸媒報導，李開復在訪談中表示，雖然可能出現第四家競爭者，但市場通常只能容納少數幾個贏家，目前他最看好DeepSeek；而字節跳動雖然不在大多數人視野裡，但是依然看好字節跳動，原因是字節跳動在大模型領域已經投入大量資源。

李開復說明，在前沿模型探索上敢於投入大量資金，其中一個最合理的邏輯是掌握大量使用者，當巨額成本分攤到能獲利的大體量平台時，商業模式就能夠成立，而字節跳動就是很好的例子，該平台有龐大使用者群體和多元化變現管道，因此其大模型未來也有望勝出。

另外，針對中美AI大模型市場的發展，李開復認為，大型AI預訓練模型的市場正在趨向整合的情況下，開源很明顯的將成為最終贏家，「OpenAI或Anthropic認為可以透過封閉模型佔據市場主導地位，但我認為當他們看到開源模型的競爭力時確實感到驚訝，這些開源模型的能力幾乎與他們的閉源模型相當，成本卻低得多。」

他並指出，如果考慮到OpenAI在2024年的營運成本高達70億美元，而DeepSeek可能只需要其2%費用即可運行，「這已經不是『誰的模型好1%』的問題，我認為他們都很不錯，真正的問題是，OpenAI的商業模式是否可持續。」

李開復在2023年3月創立零一萬物，並在當年11月發表Yi大模型，是大陸市場AI模型新創公司「六小虎」其中一虎。不過建立大規模模型的資金投入太大，李開復今年1月明確表態，公司未來不再做單一大模型，而是採取模型開放策略，研發能夠兼容適配主流模型的產品。本月17日，零一萬物宣布推出萬智企業大模型一站式平台，可提供企業級DeepSeek部署定製解決方案，全面擁抱DeepSeek基座模型。