陸AI激戰 李開復看好三大咖

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
李開復近日接受彭博專訪時表示，大陸市場最終可能只有三家能夠真正站穩腳跟的AI大模型提供商。美聯社
李開復近日接受彭博專訪時表示，大陸市場最終可能只有三家能夠真正站穩腳跟的AI大模型提供商。美聯社

全球知名AI專家、大模型獨角獸公司零一萬物執行長李開復近日接受彭博專訪時表示，大陸市場最終可能只有三家能夠真正站穩腳跟的AI大模型提供商，分別是DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動

綜合《華爾街見聞》、《澎湃新聞》等陸媒報導，李開復在訪談中表示，雖然可能出現第四家競爭者，但市場通常只能容納少數幾個贏家，目前他最看好DeepSeek；而字節跳動雖然不在大多數人視野裡，但是依然看好字節跳動，原因是字節跳動在大模型領域已經投入大量資源。

李開復說明，在前沿模型探索上敢於投入大量資金，其中一個最合理的邏輯是掌握大量使用者，當巨額成本分攤到能獲利的大體量平台時，商業模式就能夠成立，而字節跳動就是很好的例子，該平台有龐大使用者群體和多元化變現管道，因此其大模型未來也有望勝出。

另外，針對中美AI大模型市場的發展，李開復認為，大型AI預訓練模型的市場正在趨向整合的情況下，開源很明顯的將成為最終贏家，「OpenAI或Anthropic認為可以透過封閉模型佔據市場主導地位，但我認為當他們看到開源模型的競爭力時確實感到驚訝，這些開源模型的能力幾乎與他們的閉源模型相當，成本卻低得多。」

他並指出，如果考慮到OpenAI在2024年的營運成本高達70億美元，而DeepSeek可能只需要其2%費用即可運行，「這已經不是『誰的模型好1%』的問題，我認為他們都很不錯，真正的問題是，OpenAI的商業模式是否可持續。」

李開復在2023年3月創立零一萬物，並在當年11月發表Yi大模型，是大陸市場AI模型新創公司「六小虎」其中一虎。不過建立大規模模型的資金投入太大，李開復今年1月明確表態，公司未來不再做單一大模型，而是採取模型開放策略，研發能夠兼容適配主流模型的產品。本月17日，零一萬物宣布推出萬智企業大模型一站式平台，可提供企業級DeepSeek部署定製解決方案，全面擁抱DeepSeek基座模型。

DeepSeek OpenAI 字節跳動

延伸閱讀

淡江大橋通車後「淡水交通會變好？」 在地人看好：會差很多

有警告但不多...《刺客教條：暗影者》首遇鳥居系統提示：不攀爬以示尊敬

MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？

結盟救英特爾？黃仁勳：沒邀我 否認與超微、博通等設合資公司

相關新聞

陸AI激戰 李開復看好三大咖

全球知名AI專家、大模型獨角獸公司零一萬物執行長李開復近日接受彭博專訪時表示，大陸市場最終可能只有三家能夠真正站穩腳跟的...

陸車企搶跨足人形機器人 小米、比亞迪等擁完整產業鏈優勢

在人工智慧AI加持下，憑藉完整的產業鏈優勢，大陸整車企業正集體跑步入局人形機器人賽道。根據統計，截至目前，已有近20家車...

大陸科研團隊研發深海小型機器人 助力海洋開發、考古、監測

在地球最深處的馬里亞納海溝，水壓最高可達1.1億帕，相當於1噸重的大山壓在人的指甲上。就在這樣的萬米深淵，一台身長50公...

中歐班列行駛量 驚見下滑

在經歷數年的高增長後，中歐班列首度遭遇大幅下滑。最新數據顯示，今年1-2月，中歐班列共行駛去程、...

大陸國務院總理李強宣示 優化經商環境

大陸國務院總理李強昨（21）日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，指出要降低企業經營成本、...

外送龍頭美團 2024年平均每天賺4.5億

大陸外送平台龍頭美團昨（21）日公布2024年第4季財報及全年財報，去年營收人民幣3,375.9億元，年增22%；淨利潤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。