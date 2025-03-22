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外送龍頭美團 2024年平均每天賺4.5億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸外送平台美團公布去年財報表現亮麗。(中新社)
大陸外送平台美團公布去年財報表現亮麗。(中新社)

大陸外送平台龍頭美團昨（21）日公布2024年第4季財報及全年財報，去年營收人民幣3,375.9億元，年增22%；淨利潤人民幣358.1億元（約新台幣1,640億元，平均每天賺4.5億元），年增158%。

美團表示，未來將繼續推進行業的數位化轉型，賦能商家營運，釋放消費需求，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。美團財報指出，去年第4季營收人民幣884.8億元，年增20.1%；淨利潤人民幣62.2億元（約新台幣280億元），年增180.7%；經調整盈利人民幣98.5億元（新台幣443億元），年增125.1%，勝過預期的人民幣93億元。

美團去年第4季核心本地商業分部收入年增18.9%，至人民幣656.6億元；淨利年增60.9%，至人民幣129億元；淨利潤與前年相比提升至19.7%。新業務分部收入年增23.5%，至人民幣229.2億元；新業務虧損與上年相比收窄55%，至人民幣21.7億元；經營虧損率與前年相比改善至9.5%。

外賣發展方面，美團稱，去年透過「拼好飯」，大量餐飲商家成功提升銷售額，吸引新客，消費者也獲得更多價格實惠的外賣選擇，平台進一步拓展「拼好飯」供給，加強食品安全管控，提升用戶體驗，激發了更多場景下的消費需求，並提高了消費者的購買頻率。

財報提到，主打即時零售的「美團閃電倉」顯著增長，尤其在低線市場，許多大型傳統零售商積極採用「美團閃電倉」模式。

美團稱，去年到店業務實現亮眼增長，訂單量年增超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。留意到消費者對酒店旅遊需求依然旺，美團在低線市場和低星酒店上的提前布局，提升供給豐富度和價格吸引力。

人民幣 台幣 消費者

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