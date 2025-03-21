李強主持國常會 研究健全涉企收費監管

隨經濟成長放緩，地方財政緊張，近年大陸對企業「亂檢查」問題、「涉企收費」高漲，甚至「遠洋捕撈」違規異地執法引發關注。在此背景下，大陸國務院總理李強21日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，指出要降低企業經營成本、優化營商環境，增強經營主體信心。

據新華社，李強21日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》。

會議指出，加強涉企收費監管是降低企業經營成本、優化營商環境的重要措施。要堅持問題導向、防治並舉、標本兼治，強化全過程監管，著力構建協同高效的長效監管機制。

會議列舉，要健全涉企收費目錄清單制度，將所有收費項目均納入清單並對社會公開，明確服務內容、服務標準、收費額度，清單之外一律不得收費，依法依規對存量涉企收費政策進行清理。

還有，要加大違規收費治理力度，對沒有法律法規和政策依據、越權設立的涉企收費項目，一律予以取消；對擅自提高徵收標準、擴大徵收範圍的行為，堅決予以糾正；對確有必要新出台的涉企收費政策，要加強合法性、公平性以及社會預期影響等方面的審核。

會議也稱，要健全涉企收費監測評估制度，優化問題線索收集和處理機制，營造全社會共同參與、協同治理的良好氛圍，進一步穩定各類經營主體預期、提升發展信心。

會議也審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》，表示要加強綜合性婚姻家庭服務指導工作和婚姻家庭輔導服務體系建設，倡導文明婚俗，促進家庭和諧，構建積極向上的新型婚育文化。

據新華社，該會議還研究了其他事項。