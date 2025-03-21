快訊

張振寰告別式在這天！ 離婚23年前妻鮑正芳：讓他體面的走

亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

李強主持國常會 研究健全涉企收費監管

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施。中新社
大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施。中新社

隨經濟成長放緩，地方財政緊張，近年大陸對企業「亂檢查」問題、「涉企收費」高漲，甚至「遠洋捕撈」違規異地執法引發關注。在此背景下，大陸國務院總理李強21日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，指出要降低企業經營成本、優化營商環境，增強經營主體信心。

據新華社，李強21日主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》。

會議指出，加強涉企收費監管是降低企業經營成本、優化營商環境的重要措施。要堅持問題導向、防治並舉、標本兼治，強化全過程監管，著力構建協同高效的長效監管機制。

會議列舉，要健全涉企收費目錄清單制度，將所有收費項目均納入清單並對社會公開，明確服務內容、服務標準、收費額度，清單之外一律不得收費，依法依規對存量涉企收費政策進行清理。

還有，要加大違規收費治理力度，對沒有法律法規和政策依據、越權設立的涉企收費項目，一律予以取消；對擅自提高徵收標準、擴大徵收範圍的行為，堅決予以糾正；對確有必要新出台的涉企收費政策，要加強合法性、公平性以及社會預期影響等方面的審核。

會議也稱，要健全涉企收費監測評估制度，優化問題線索收集和處理機制，營造全社會共同參與、協同治理的良好氛圍，進一步穩定各類經營主體預期、提升發展信心。

會議也審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》，表示要加強綜合性婚姻家庭服務指導工作和婚姻家庭輔導服務體系建設，倡導文明婚俗，促進家庭和諧，構建積極向上的新型婚育文化。

據新華社，該會議還研究了其他事項。

國務院 婚姻 機制

延伸閱讀

李強福建視察：外貿形勢嚴峻，要堅定不移擴大開放

李強：中國外貿嚴峻 要開拓多元市場愛拚才會贏

學者：陸將完善涉台公共政策體系 為「統一後」治理做準備

李強整治「內捲」競爭！大疆、美的等陸企加入行列 嚴禁形式主義加班

相關新聞

美團Q4營收年增20.1% 經調整淨利443億勝預期

大陸外送平台美團21日港股盤後公布2024年第4季財報及全年財報，其中第4季營收人民幣884.8億元，年增20.1%；淨...

歐美跨國企業高層陸續抵京 將出席23日發展論壇

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文19日會見巴西淡水河谷集團首席執行官畢聞達，雙方就中巴經貿關係、淡水河谷集團對華...

中國電動車、電池想來投資 歐盟：應該準備轉讓技術

歐盟貿易與經濟安全事務專員塞夫科維奇計畫於3月26日至28日訪華，討論中國對歐盟投資及技術轉讓問題，並強調公平競爭環境與...

與余承東緋聞全是套路？劉亦菲代言華為智界 網友傻眼

華為昨舉行「Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會」，華為常務董事余承東宣布，業界首款闊摺疊—華為Pura X正式發布，這...

過度開發…貴州茅台鎮醬酒一條街近半倒閉 小廠1瓶也能訂

從2018年「醬酒熱」盛行至今，伴隨著貴州茅台鎮產能的過度開發以及消費力減弱，曾一度風光的醬酒行業如今也迎來了「陣痛」。...

黃仁勳：華為的AI實力持續增長 但美國限制「效果不佳」

輝達（NVIDIA）執行官黃仁勳表示，華為是大陸最強大的科技公司，他們征服了他們涉足的每一個市場。黃仁勳還讚賞了華為在人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。