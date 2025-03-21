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起底事件延燒 百度：任何高管員工無權碰觸用戶數據

中央社／ 台北21日電

中國搜索引擎百度副總裁謝廣軍13歲女兒在網路上起底網友隱私事件持續延燒。百度20日召開「信息安全溝通會」，再度強調百度任何職級的員工與高管均無權限碰觸用戶數據。

謝廣軍女兒近日因在網路上與網友起爭執，之後公開對方的隱私，在網路流傳的截圖顯示疑似是謝廣軍女兒稱，「數據是家長給的」，引起外界譁然，憂心百度不安全。

儘管百度發布聲明強調謝廣軍女兒「起底」（中國稱「開盒」）的數據並非來自百度，而是來自海外的社工庫，但是外界質疑聲浪未能停歇。

據百度微信公眾號，百度在20日下午召開「信息安全溝通會」，針對事件的調查過程及結果進行現場說明，並展示經三方公證的公證書，試圖消除外界對於數據安全的疑慮。

百度安全負責人陳洋表示，百度任何職級的員工及高管均無權限觸碰用戶數據。

根據百度這一訊息的發布，針對「開盒事件」發生後網上流傳的「當事人承認家長給她數據庫」截圖，百度說明，「經核實發現，該截圖的信息（訊息）內容不實」，事實為當事人收到家人紅包後，在平台曬出紅包截圖，當事人回覆「我家長給的」，本意是想說明紅包的來源，與「開盒」無關，事件發生後的大量傳播訊息均為不實。

陳洋在溝通會上又講述了百度針對數據安全的防護措施，試圖減少外界擔憂。

陳洋也說，事件發生以來，百度對當事員工的「歷史數據申請記錄」、「權限記錄」、「數據查詢」等多項權限和操作日誌進行了調查與審計，確認其沒有百度用戶個人身分訊息的數據權限，也未登錄任何百度數據庫與服務器。

他強調，經核實，確認起底訊息並非從百度洩露。該過程，全程經過三方現場公證。

據此前媒體報導，遭謝廣軍女兒網暴的受害者是一名孕婦，在受到起底網暴事件影響後，該名受害者已經報案並稱希望能得到公開的道歉。

溝通 百度

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