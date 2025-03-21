香港大公報再度發文 要求巴拿馬港口案「停止交割」

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業月初宣布，將包括巴拿馬運河兩大港口在內的數十座港口業務出售給以美國貝萊德集團為主的財團，引起大陸越來越強烈的關注，與中共密切的香港大公報21日再度發文要求「停止交割，切勿打錯算盤、因小失大」。

香港大公報21日發布「銳評」文章，強調巴拿馬運河是全球航運的咽喉要道，每年承擔約6%全球貿易，是中國大陸與美洲貿易的關鍵通道。大陸作為巴拿馬運河第二大用戶，外貿穩定性、物流成本直接受其營運影響，「它對中國的國家利益意義重大」。

文章指出這次拋售事件看似是「普通的商業行為」，實則須置於複雜的大國博弈背景下考量。貝萊德作為全球最大資產管理公司之一，背後與美國政府、總統川普有著千絲萬縷的聯繫。通過控制巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾等港口，美國便可進一步鞏固對全球航運網路的控制權，遏制他國發展。這次交易，正是美國企圖通過控制關鍵港口影響全球物流網路、向大陸外貿和供應鏈施壓的具體表現。「若說交易完成後將對中國經濟和國家利益造成無窮後患，也絕非危言聳聽」

文章強調有關港口售予美資後，可能直接導致大陸企業的物流成本上升，削弱其國際競爭力，對大陸製造業和外貿的長期發展構成威脅，甚至對「一帶一路」倡議的推進造成衝擊。

文章警告，「一國兩制」方針的最高原則是「維護國家主權、安全、發展利益」，這項原則去年已被寫入香港法律，成為具法律效力的法律條文。若以此觀之，這次交易的後果是「導致國家安全和發展利益受損，直接違背該項原則性條文。違反法律原則性條文也是違反法律」。

最後文章表示，那些一再強調本次交易全屬契約自由下「合法交易」的說法，「未免太過天真和糊塗」，「奉勸有關企業和人士：停止交割，切勿打錯算盤、因小失大」。

此前，包含銳評欄目在內，香港大公報有多篇評論巴拿馬交易的文章，被大陸國務院港澳辦、中共中聯辦轉載於官網，這些文章中措辭較強烈的形容，如「沒有腰骨的跪低」等，香港特首李家超18日回應指出，「任何交易必須符合法律和規則的要求。特區會依法、依規處理」。美國媒體華爾街日報則報導指出，中共總書記習近平對巴拿馬港口交易感到憤怒。

李嘉誠旗下長江和記實業有限公司於20日公布2024年業績報告。數據顯示，長和2024年總收入約港幣4766.82億（約合2兆260億台幣），同比增長3.28%；股東應佔淨利潤約港幣170.88億，同比減少27.29%；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約1251.08億，同比減少1.73%。