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中國新能源車持續增產 官員指車用操作系統是關鍵

中央社／ 上海21日電

前中國工信部長苗圩近日出版新書「志在超車」，指以智慧化主導的中國新能源汽車下半場比拚已全面展開，2025年可視為自動駕駛的元年。他盼車企聯合打造「汽車領域的中國版安卓」。

中國汽車產銷量在2024年突破3100萬輛，再創歷史新高，其中新能源汽車產量1288.8萬輛、銷量1286.6萬輛，已是連續第10年居於全球第一。今年「政府工作報告」提到「要大力發展智能網聯新能源汽車」，繼續拓展汽車業優勢。

綜合中國汽車報與財新網報導，中國全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩20日在北京出席「志在超車：智能網聯汽車的中國方案」新書發表會，這本書試圖為中國汽車產業贏得下半場建言獻策，與他去年1月出版的「換道賽車：新能源汽車的中國道路」互為上下冊。

比亞迪董事長王傳福很早就提出「新能源汽車的上半場是電動化，下半場是智能化」的說法。苗圩昨天在新書發表會表示，「中國新能源汽車的領先靠的是換道賽車，但換道之後如何持續領跑才是真正的大考」。

他認為，車載的操作系統的地位至關重要，這恰恰是中國汽車產業目前面臨「缺芯（晶片）少魂」難題的核心關鍵所在。他在書中強調，「下半場」競賽不能僅靠單家汽車企業單打獨鬥，必須組織起來打團體賽，還要實行跨行業的融合發展。

他以手機操作系統類比稱，安卓是一個開源、開放、全免費的操作系統，除了蘋果之外，全世界的手機廠商全部使用安卓。中美貿易戰開打後，華為不再被允許自由使用安卓操作系統，在海外的發展大大受限。「這提示我們，如果沒有自主可控的操作系統，是非常危險的。」他強調。

至於車用操作系統誰來做、怎麼做，苗圩提出，企業聯合起來共同打造一個中國版的安卓。汽車行業現在還沒有一個成熟的開源大模型，「DeepSeek給了我們一個機會，車企可以利用它來構建（智駕系統）、實現跨行業的融合，共同打造一條新路徑」。

他在書中指出，智慧網聯汽車不僅是技術的競爭，更是生態的較量，能否在「車路雲」一體化、自動駕駛晶片、車載操作系統等關鍵技術上繼續取得突破，決定了中國汽車產業能否真正實現「從大到強」的轉變。

苗圩並表示，當前中國車企陷入價格戰是很短視的想法，要擺脫價格戰，一定要增加研發的投入，在關鍵技術上比競爭對手強一點、快一點，形成競爭優勢。整車的性能將來更多的不是體現在機械性能上，而是體現在功能軟體定義的性能上。

北京 發表會 能源車

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