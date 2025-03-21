因應川普貿易戰新形勢 西班牙首相桑切斯僅隔半年多將再訪陸
知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪陸，與大陸國家主席習近平會面。這將是桑切斯自去年9月後，再次訪問中國。彭博社引述匿名知情人士報導稱，桑切斯此行正值歐洲聯盟在美國總統川普掀起貿易戰引發動盪後，重新思考全球貿易關係。
桑切斯去年訪華適逢中歐貿易摩擦聲升級時，他與其他歐盟成員國立場不同，敦促他們重新評估對中國電動車加徵關稅。桑契斯願意和解的立場，為西班牙引進中國投資。歐盟去年以防止歐洲車企被獲補貼的中國電動車壓垮為名義，按計畫推行對華電動車加稅。
知情人士稱，桑切斯將在西班牙與中國簽訂夥伴協議20週年時進行訪華行程。
除中國外，桑切斯也將造訪越南，桑切斯希望透過越南行，建構新的市場機會。
報導稱，中國駐西班牙大使姚敬昨則在馬德里讚許桑切斯的「務實態度」，並說中國企業正磋商在西班牙額外投資30億元。中企已在去年9月宣布投資約70億元，大部分在西班牙汽車領域。姚敬說，中國車企尋求在歐洲設廠，以規避歐洲對華電動車的加稅，新的投資將集中在西班牙的南部地區。
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