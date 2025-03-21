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因應川普貿易戰新形勢 西班牙首相桑切斯僅隔半年多將再訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
彭博社報導，知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪陸，與大陸國家主席習近平會面。圖為去年9月9日桑切斯訪陸時與大陸國家主席習近平在釣魚台國賓館園林內邊走邊聊場景。大陸外交部網站
彭博社報導，知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪陸，與大陸國家主席習近平會面。圖為去年9月9日桑切斯訪陸時與大陸國家主席習近平在釣魚台國賓館園林內邊走邊聊場景。大陸外交部網站

知情人士透露，西班牙首相桑切斯將於下個月再度訪陸，與大陸國家主席習近平會面。這將是桑切斯自去年9月後，再次訪問中國。彭博社引述匿名知情人士報導稱，桑切斯此行正值歐洲聯盟在美國總統川普掀起貿易戰引發動盪後，重新思考全球貿易關係。

桑切斯去年訪華適逢中歐貿易摩擦聲升級時，他與其他歐盟成員國立場不同，敦促他們重新評估對中國電動車加徵關稅。桑契斯願意和解的立場，為西班牙引進中國投資。歐盟去年以防止歐洲車企被獲補貼的中國電動車壓垮為名義，按計畫推行對華電動車加稅。

知情人士稱，桑切斯將在西班牙與中國簽訂夥伴協議20週年時進行訪華行程。

除中國外，桑切斯也將造訪越南，桑切斯希望透過越南行，建構新的市場機會。

報導稱，中國駐西班牙大使姚敬昨則在馬德里讚許桑切斯的「務實態度」，並說中國企業正磋商在西班牙額外投資30億元。中企已在去年9月宣布投資約70億元，大部分在西班牙汽車領域。姚敬說，中國車企尋求在歐洲設廠，以規避歐洲對華電動車的加稅，新的投資將集中在西班牙的南部地區。

川普 西班牙 貿易戰

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