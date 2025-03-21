促旅遊市場發展 南韓擬今年第三季對大陸團客實施限時免簽

據韓聯社，南韓政府計劃今年第三季度面向中國跟團遊客實行限時免簽政策，以促進境內旅遊市場發展。

報導稱，代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官崔相穆20日前往慶尚北道慶州市檢查亞太經合組織（APEC）峰會籌備情況，並主持召開旅遊領域民生經濟檢查會議。崔相穆表示，為推進訪韓中國遊客快速復蘇，政府下月將發佈針對中國跟團遊客的限時免簽入境政策實行計劃，爭取在三季度正式實施。

崔相穆還表示，政府將積極推廣具有針對性的旅遊產品，推動東南亞和中東等地來韓旅遊潛在需求的釋放。鋻於旅遊消費從觀光型轉向體驗型，政府還將南韓的所有內容（K-everything）用於旅遊資源開發，推出與美食、美容、文創和體育等產業相結合的體驗性旅遊產品。

此外，為了幫助地方政府和個體小工商戶吸引更多外國遊客，政府5月起將新設「入境遊一站式諮詢服務」平臺。