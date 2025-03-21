購伊朗原油 美財政部制裁魯清石化、國務院制裁華瀛惠州大亞灣碼頭

據美國財政部網站消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）指認一家中國的「茶壺」煉油廠及其首席執行官購買和提煉價值數億美元的伊朗原油，包括從與外國恐怖組織安薩魯拉(Ansarallah)，即俗稱胡塞武裝、和伊朗國防部武裝部隊後勤部 (MODAFL) 有聯繫的船隻上購買和提煉的原油。

所謂「茶壺」煉油廠，是國際市場中針對中國中小型民營煉廠的統稱。這次美國制裁的對象是「山東壽光魯清石化有限公司」，其被指購買了數百萬桶伊朗石油，價值約5億美元。

美財政部說，今天的行動是根據針對伊朗石油和石化行業的第 13902 號行政命令採取的，這是自2025年2月4日川普總統發布第2號國家安全總統備忘錄、下令對伊朗施加最大壓力以來，針對伊朗石油銷售的第四輪制裁。

美國財政部長貝森特說，「茶壺」煉油廠購買伊朗石油，為全世界最大的恐怖主義支持國家伊朗政權提供了最主要的經濟生命線。美國致力於切斷德黑蘭繼續資助恐怖主義和發展核計劃的收入來源。

美財政部稱，魯清石化接收了由影子艦隊船隻運輸的伊朗石油，其中一些船隻因運輸與胡塞武裝和伊朗國防和武裝部隊後勤部有關聯的伊朗石油而受到制裁，包括MEHLE號和KOHANA號。2022年年中，魯清石化被確定為與伊朗軍隊和伊朗軍事部隊有關的伊朗石油買家。

財政部宣布，根據第13902號行政命令，魯清石化因在伊朗經濟的石油部門經營而被指認。中國公民王學清擔任魯清石化的首席執行官和法定代表，並因直接或間接為魯清石化或意圖為魯清石化或代表魯清石化行事而同時被第13902號行政命令指認”。

美國財政部還制裁了另外19家負責向煉油廠供貨的船隻和公司。這些實體和船隻是伊朗為魯青石化等茶壺煉油廠提供石油的「影子艦隊」油輪的一部分。

此外，美國國務院周四也宣布對中國石油碼頭——華瀛惠州大亞灣石化碼頭實施制裁，原因是該碼頭從一艘受制裁的船隻上購買和儲存伊朗原油。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，這些制裁措施是根據特朗普總統的「極限施壓」運動實施的，目的是將伊朗的石油出口，包括對中國的石油出口降至零。中國是伊朗石油的最大進口國。伊朗政權利用從這些銷售中獲得的收入資助對美國盟友的襲擊、支持世界各地的恐怖主義以及採取其他破壞穩定的行動”。