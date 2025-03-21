李強福建視察：外貿形勢嚴峻，要堅定不移擴大開放

據新華社消息，大陸國務院總理李強3月18日至20日在福建調研。調研期間，李強主持召開外貿企業座談會時表示，當前外貿形勢複雜嚴峻，要堅定不移擴大開放，不斷提高搏擊風浪的能力。要大力開拓多元化市場，加速內外貿一體化發展。李強指出，民營企業是我國第一大外貿主體。各級政府要努力為民營企業提供更好的政策支援和發展環境。並希望廣大民營企業家發揚「愛拼才會贏」的精氣神，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

他強調，要深入貫徹習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神，認真落實兩會明確的各項任務，直面各種不穩定不確定因素，堅定信心，克難奮進，以開拓創新精神做好穩外貿工作，加快構建高水平對外開放新優勢。

報導稱，在泉州，李強前往安踏集團，聽取企業內外貿佈局、品牌行銷等介紹。他指出，面對外部環境變化，要在研發投入、做強品牌等方面下更大功夫，以更好的產品贏得市場青睞，同時發揮龍頭企業和行業協會作用，促進行業有序發展。

晉江國際陸港是由民營企業建設營運的外貿服務平台，李強到此了解其以「雙口岸+雙平台」服務外貿企業情況。他說，要進一步完善陸域港全鏈條服務功能，優化監管方式，提升通關效率，為外貿企業提供更強大支撐。而在石獅市跨境電商公共服務中心，李強聽取孵化企業典型案例等情況報告，與年輕創業家深入交流。他指出，要聚焦跨國電商需求，提供一站式綜合服務，勉勵進駐企業加強協同協作，反對無序競爭特別是同質低價競爭。

在廈門，李強來到廈門太古飛機工程有限公司，聽取維修業務發展、境外訂單等介紹，察看飛機維修狀況。李強指出，服務貿易日益成為外貿發展的新引擎，中國將進一步擴大服務業開放，主動對接國際高標準經貿規則，發揮好自由貿易試驗區作用，持續釋放服務貿易發展潛力。加大引資穩資力度，打造更優營商環境，更能支持外資企業發展。

另在美圖網科技有限公司，李強了解企業創立發展情況，觀看影像軟體應用展示，與研發人員交談，鼓勵他們保持創業創新活力，積極實施「人工智慧+」行動，依托豐富應用場景推動產品迭代升級，透過技術創新不斷提升用戶體驗、賦能更多產業。

李強主持召開外貿企業座談會時，李強說，當前外貿形勢複雜嚴峻，要堅定不移擴大開放，放眼全球、搶抓機遇，團結起來、共迎挑戰，不斷提高搏擊風浪的能力。要大力開拓多元化市場，積極創新貿易通路方式，並著力提升產品競爭力，加速內外貿一體化發展。

李強指出，民營企業是我國第一大外貿主體。各級政府要深入貫徹民營企業座談會精神，努力為民營企業提供更好的政策支援和發展環境。希望廣大民營企業家發揚「愛拼才會贏」的那樣一種精氣神，在實現自身更大發展的同時，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。