陸衝刺 AI 強化政策支持
AI成為大陸熱詞，近期多地政府推出AI發展相關計畫，包括深圳、武漢與上海等分別針對不同面向推出AI發展政策。
江蘇省蘇州市直接針對晶片進行支持，發布加快發展AI晶片產業若干措施，指出要聚焦GPU通用型晶片、ASIC專用型晶片、FPGA半定製化晶片、存算一體晶片、矽光晶片等重點方向。
中國電子商務專家服務中心副主任郭濤分析，目前大陸各地AI相關產業各具特色。例如，北京在算法研發和基礎研究領域處於領先地位；深圳則依托華為、大疆等硬體製造巨頭，形成完善機器人硬體集成和產業鏈配套體系；上海聚焦金融、醫療等垂直領域的AI應用，推動AI技術在具體行業落地。
上海市推出促進服務業創新發展若干措施，提及支持AI融合賦能、支持大模型企業設立產業生態基金。
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