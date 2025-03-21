中移動2024年每天賺17億元

大陸電信業龍頭中國移動昨（20）日公布2024年財報，全年營收人民幣1兆408億元，年增3.1%，淨利潤人民幣1,384億元（約新台幣6,338億元，平均每天賺新台幣17億元），創下歷史新高，年增5%。

新華網報導，中移動2024年資本支出人民幣1,640億元，預估2025年資本支出約人民幣1,512億元（約新台幣6,924億元），主要用於AI算力基礎設施升級、優化電信連接基礎設施等方面。

中移動公司董事長楊杰表示，2024年牢牢把握發展新質生產力為資訊服務業帶來的重要機遇，扎實推進「兩個新型」（5G算力、連接算力）升級、「BASIC6」（大數據、AI及6G等）、「AI+」等三大計畫，創建世界一流資訊服務科技創新公司。

在AI領域，中國移動「九天」大模型成為首個獲國家雙備案的央企大模型，布局40款AI行業大模型，推出24款「AI+產品」、39個AI+DICT（數據、訊息、通訊、技術）應用，政企市場簽約超過500個AI+DICT項目，公眾市場AI化產品使用者達1.9億戶。

中移動表示，當前行業已經進入「AI+」新時代，面對數智化轉型窗口期，將繼續加強「兩個新型」，做大「AI+」規模效應。

行業人士分析，中移動依託「連接+算力+能力」新型資訊服務體系，在5G-A/6G、AI大模型、低空經濟等前沿領域已形成差異化優勢。隨著「AI+」全面落地，中移動有望持續引領全球通信業數位化轉型浪潮。

中移動並公布2024年股利政策，每股股息5.09港元（約新台幣21.63元），全年派息率達73%，並承諾未來三年現金配息比率提升至75%以上。

中移動去年客戶數突破10億戶，有線寬頻客戶突破3億戶，網路規模保持全球電信業領先。尤為亮眼的是，數位化轉型收入年增9.9%至人民幣2,788億元，占通信服務收入比重提升至31.3%，成為增長引擎，另外，個人、家庭、政企、新興市場數位化收入全面增長。