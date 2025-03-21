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北京醫藥產業規模達人民幣1.06兆
中國科技部副部長林新20日在國務院新聞辦發布會上表示，2024年，北京每萬人發明專利擁有量達304件，基礎研究人才密度、投入強度等均居全國首位。
北京市副市長靳偉在發布會上表示，2024年，北京醫藥健康產業規模達1.06萬億元（人民幣，下同），同比增長8.7%。推出改革新舉措，率先實現藥品補充申請審評時限從200天壓縮至60天、藥品臨床試驗審批從60天壓縮至30天、臨床試驗啟動用時壓縮7.7周。實施罕見病藥品白名單制度，建立臨床急需進口藥械的審批綠色通道，進口貨值超1500億元，居全國首位。
靳偉指出，北京依託國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區建設和中關村先行先試改革措施，推出數據出境綠色通道、建設創新藥械出海平台，吸引一批外資企業加大在京布局。去年，輝瑞、默沙東、禮來等8家知名藥企在京新設創新主體。北京正在成為吸引全球醫藥創新資源的強磁場。
林新說，科技部將會同相關部門和北京市推進北京國際科技創新中心建設。
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