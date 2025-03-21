陸電動車去年召回449萬輛

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局官網近日發布《關於2024年全國產品召回情況的通告》顯示，大陸2024年共實施汽車召回233次，涉及車輛1123.7萬輛，分別較上年增長8.9%和67.0%。其中新能源汽車召回89次，涉及車輛449.1萬輛，年增180.1%，占全年召回總數量40.0%。整體來看，設計原因仍是最主要的缺陷原因。

界面新聞指出，這也是時隔5年，汽車召回數量再次超過千萬輛。上一次是2018年的1251.3萬輛，巔峰值則是2017年的超2000萬輛。

澎湃新聞報導，從缺陷涉及的系統看，電器設備、車身和制動（煞車）系是缺陷產生的主要部件，占召回總數量67.2%。因電器設備缺陷召回45次，涉及車輛277.5萬輛，占召回總數量的24.7%；因車身缺陷召回24次，涉及車輛262.4萬輛，占召回總數量的23.4%；因制動系缺陷召回37次，涉及車輛214.9萬輛，占召回總數量的19.1%。

從缺陷原因看，因設計原因召回114次，涉及車輛681.9萬輛，占召回總數量的60.7%；因製造原因召回107次，涉及車輛347.3萬輛，占召回總數量的30.9%；因標識等其他原因召回12次，涉及車輛94.5萬輛，占召回總數量的8.4%。設計原因仍是主要缺陷原因。

從缺陷線索看，收到消費者提交的產品缺陷線索報告3.0萬例，涉及新能源汽車的缺陷線索1.1萬例。同時，接收企業報告OTA升級1376次、涉及1.9億輛次，較上年增長15.2%和31.1%，組織開展車輛事故深度調查1,300多例。

消費者

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