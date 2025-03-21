中關村論壇 聚焦AI科技發展

中關村論壇年會將於27日至31日在北京舉辦，設置論壇會議、技術交易、成果發布、前沿大賽、配套活動等五大板塊、128場活動，涉及100多個國家和地區。

中國科技部副部長林新昨在國務院新聞辦發布會上披露上述信息。她表示，本屆論壇年會以「新質生產力與全球科技合作」為年度主題，將突出科技前沿，圍繞人工智能（AI）大模型、具身智能、量子科技、生物醫藥、6G、腦機接口等前沿領域，舉辦多場專業論壇和重大成果發布活動，深入探討前沿科技和產業發展趨勢。

北京市副市長靳偉表示，27日上午將舉辦論壇年會開幕式暨全體會議。開幕式上將發布重大成果，「中國科學十大進展」也將首次在論壇年會上發布。

本屆論壇年會將繼續推出人工智能主題日。靳偉稱，本屆論壇年會將融合人形機器人、AI、綠色低碳等前沿科技，呈現一場創新味更濃的科技盛宴。依託AI大模型，打造「中關村論壇智能體」，應用AI同傳系統，利用聲紋識別和語音擬合技術，實現演講者用母語演講原聲進行同傳翻譯。

靳偉說，「我們力爭將中關村論壇年會打造成一個新技術、新產品、新場景集中亮相的大舞台」。