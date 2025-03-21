景氣指標 南方五省用電量同比增3%

中國南方電網公司19日公布今年頭兩月用電數據，稱數據顯示南方五省區2025年經濟運行起步平穩，發展態勢向新向好。

中新社報導，社會用電量是國民經濟發展的「晴雨表」和「風向標」。數據顯示，今年1月至2月，南方電網經營區域（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）全社會用電量纍計2404億千瓦時，同比增長3%。其中，第一、二、三產業和城鄉居民生活用電量同比分別增長7.2%、1.9%、5.6%和3.8%。

1月至2月，五省區生產供給穩定增長，需求穩定擴大，帶動了社會用電量的上漲。從生產看，工業生產平穩加快，製造業用電量同比增長1.7%，高技術製造業用電量同比增長1.9%。

從產業升級看，製造業高端化、智能化、綠色化發展勢頭明顯，風能原動設備製造、新能源汽車整車製造、醫療儀器設備及器械製造、生物藥品製品製造等細分行業用電量均呈兩位數增長。「三新」（新產業、新業態、新商業）行業用電量表現依舊亮眼，用電量同比增長32.6%。

從需求看，1月至2月，南方電網區域內大工業受理新裝容量672.8萬千伏安，同比增長4.4%；製造業受理新裝容量507.6萬千伏安，同比增長0.8%，側面印證民營經濟發展向好。節假日推動服務消費昇溫，批發和零售業用電量同比增長13.2%，充換電服務業用電量同比增長40%。

南網能源院電力規畫中心項目經理董楠分析，預計一季度該區域的經濟社會發展將持續向好，電力需求也將延續良好態勢。