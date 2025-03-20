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李強：中國外貿嚴峻 要開拓多元市場愛拚才會贏

中央社／ 台北20日電
大陸國務院總理李強。中新社
大陸國務院總理李強。中新社

美中關稅戰衝擊中國出口之際，中國國務院總理李強18至20日前往福建，接連視察多家外貿企業並座談。他說，當前中國外貿形勢「複雜嚴峻」，要不斷提高「搏擊風浪」的能力，並要「大力開拓多元化市場」，發揚「愛拚才會贏」的精氣神。

央視報導，李強18至20日先後前往福建泉州、晉江、石獅、廈門等地視察當地外貿企業，期間並主持召開外貿企業座談會。聽取其中8家企業負責人發言。

李強在視察時說，面對「外部環境變化」，要在研發投入、做強品牌等方面下更大功夫，以更好的產品贏得市場青睞，並發揮龍頭企業和行業協會作用，促進行業有序發展；同時要反對「無序競爭」，特別是「同質低價競爭」。

他在主持召開外貿企業座談會時指出，當前中國外貿形勢「複雜嚴峻」，要堅定不移擴大開放，放眼全球、搶抓機遇，團結起來，共迎挑戰，不斷提高「搏擊風浪」的能力；要「大力開拓多元化市場」，積極創新貿易管道方式，著力提升產品競爭力，加快「內外貿一體化發展」。

李強說，各級政府要深入貫徹落實民營企業座談會精神，努力為民營企業提供更好的政策支持和發展環境。希望廣大民營企業家發揚「愛拚才會贏」的那樣一種精氣神，實現自身更大發展，「為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻」。

李強 福建 競爭力

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