陸推證件便利 國台辦：居住證滿足台胞生活需求

大陸國家出入境管理局今開放有需要者可申請電子臨時台胞證，和提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務。大陸國台辦發言人陳斌華20日表示，措施將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活；他並強調，台灣居民居住證和大陸居民身份證是性質完全不同的兩種證件，抨擊民進黨誤導、恐嚇。

大陸國台辦晚間就大陸國家出入境管理局，對「港澳台居民」通行證、居住證的新措施，發布發言人答記者問。陳斌華說，多年來，大陸公安機關出入境管理部門推出一系列服務便利台胞辦證通關和出入境證件便利化應用的政策措施，努力為在大陸台胞創造更好的發展環境。

他表示，20日發布的兩項政策措施將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活。他並指，長期以來，大陸公安機關出入境管理部門始終高度重視並依法保護訊息安全，這兩項服務均須由持證台胞本人自願發起申請，並通過實名和實人認證後方能提供。

因此，對於陸委會日前表示擬規管居住證，陳斌華說，近期，民進黨當局不斷混淆視聽，企圖將台灣居民居住證和大陸居民身分證混為一談，誤導、恐嚇台灣民眾。

陳斌華表示，「我們鄭重說明，台灣居民居住證和大陸居民身分證是性質完全不同的兩種證件，台灣居民居住證是為滿足台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活需求而推出的一種證明其台灣同胞身分的證件。台灣同胞申領台灣居民居住證不需要具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍，在台灣享有的相關權利義務不應該受到影響」。

陳斌華說，台灣居民居住證推出以來，受到台灣同胞的普遍歡迎，持證台胞在大陸學習、創業、就業、生活等都得到極大便利。大陸各有關部門始終按照有關法律法規要求，嚴格保護領證台胞的個人訊息安全，廣大台胞可以放心使用。

今天稍早，對於大陸的新措施，陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上表示，初步看起來臨時通行證是針對既有的台胞證這樣的規定並不會造成特別的影響，但是還沒有深入研究相關的措施，後續會進一步觀察。