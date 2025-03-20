IPO認購火到券商開200倍槓桿....傳港證監會出手規範

綜合陸媒報導，市場傳聞香港證監會正就新股孖展（指借錢買股票）諮詢業界意見，包括恢復以往收取10%按金的做法，同時考慮給予一定彈性，如果客戶提供股票作為抵押品，可相應減少按金，但還沒有最終定案。香港證監會則回應稱不對市場傳言作評論。

上證報報導，香港證監會方面表示，已經完成對8家券商展開主題審查，以評估券商是否遵守審慎風險管理標準。據悉，相關評估結果及進一步的監管指引將在短期內公布。

此前，部分券商向客戶提供高達200倍的新股融資，引發了監管機構對於潛在風險的擔憂。根據擬議規則，香港證監會擬將新股認購的融資比例上限從現行的「無明確限制」調整為最高90%（即投資者需繳納10%保證金）。此外，如果客戶提供股票作為抵押品，可相應減少按金。

會有這樣的政策調整考量跟近期「雪王」蜜雪冰城有關，捷利交易寶數據顯示，蜜雪集團在截至24日18時28分，孖展申購倍數已達3251倍，孖展申購額達1.12兆港元，面對如此火熱認購，各家券商慷慨給出高倍槓桿，助力投資者積極認購。例如富途和老虎都給出了最高200倍的融資槓桿，耀才證券的槓桿比例也給到了100倍，並給出了所謂的「0息」打新優惠。儘管蜜雪冰城上市首日股價大漲43.21%，但高槓桿模式下，若新股破發，投資者可能面臨強制平倉壓力，引發連鎖拋售。

去年有多檔港股新股認購倍數超100倍，最高甚至超過1,000倍。而2023年只有中旭未來一隻新股獲百倍認購。2024年新股公開認購倍數的均值達到356.8倍，較上一年增長2709%。該狀況引起香港官方重視，香港證監會行政總裁梁鳳儀曾表示，對於港股「打新」市場秩序，留意到早前有新股發行出現數千倍超額認購的情況，將密切注意券商是否有做好新股孖展融資的風險管理工作。