小米之家插旗日本東京 首店22日開幕

小米日本官方X帳號宣布，Xiaomi Store 1號店將於22日在日本開業，官方還曬出了門店照片。此前，小米在日本的銷售主要通過網購平台、消費電子零售商以及臨時快閃店。按計劃，小米2025年將在東京開設5-10家小米之家，第二家店門店將於4月5日開業。

從官方釋出的門店照來看，日本小米之家與大陸、台灣小米之家相同，售賣產品包括小米手機、平板電腦、小米電視、充電寶、攝像頭，各種米家生態鏈產品也應有盡有。外界普遍認為小米是準備將整個生態鏈產品，都鋪向全球市場。

綜合陸媒報導，小米計劃首先在2025年以東京圈為中心開設5至10家店，同時還考慮在全日本範圍內開展業務。首家日本門店將於22日在「永旺夢樂城浦和美園」（埼玉市）開業，第二家店「永旺夢樂城川口」（埼玉縣川口市）的門店將於4月5日開業。兩家店總佔地面積分別為約130平方公尺和約100平方公尺，計劃每月吸引1萬至2萬名顧客到店。

IT之家報導曾稱，小米將在日本開設智慧手機的實體店，同時也在考慮銷售空調等大型家電。借助其智慧手機品牌影響力，小米計劃將在中國推出的智能手機和家電結合的「智能家居」商業模式引入日本。

小米在2019年開始進入日本市場，從當地的小品牌開始穩步發展，在2024年迅猛發展，第2季小米手機在日本的出貨量暴增359%，取得6%的市場份額，成為日本市場份額的第三名。

小米集團總裁盧偉冰曾透露，2025年是小米大家電出海元年，小米手機的銷量目標要超過2億台。要把新零售「小米之家」帶到海外，花5年時間開出1萬家小米之家，希望用3年—4年把小米國外市場收入再翻一倍。

小米集團18日發布2024年第4季及全年財報。小米集團在2024 年全年總收入達到人民幣3,659億元，年增35.0%；淨利潤為人民幣236億元，年增34.9%；經調整淨利潤為人民幣272億元，年增41.3%。小米集團董事長雷軍稱該份年報為「史上最強」。