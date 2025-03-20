廣汽集團投資68億元 與華為聯手打造新品牌

廣汽集團19日晚間宣布，廣汽集團投資人民幣15億元（合約新台幣68億元）設立的華望汽車於3月18日正式成立，該公司為廣汽集團和華為聯手打造獨立汽車品牌的載體。

財新網報導，華望汽車全稱華望汽車技術（廣州）有限公司，註冊於廣州市南沙區，法定代表人為閤先慶。閤先慶是廣汽集團副總經理。廣汽集團和華為在2024年11月末宣布此次合作時，閤先慶代表廣汽集團簽約。

雙方當時稱，將聯手打造一個全新品牌，在產品開發、行銷及生態服務等領域展開合作，首款產品定位於人民幣30萬級豪華智慧新能源汽車。廣汽集團19日稱，車型將搭載華為智慧駕駛軟件、智慧座艙、智慧車控等解決方案。

廣汽集團與華為的合作不在鴻蒙智行框架內。雙方簽約時，華為終端和車BU董事長余承東沒有參加儀式。當時，代表華為方出席的是華為輪值董事長徐直軍、華為車BU CEO靳玉志和車BU副總裁遲林春。廣汽方面當時稱，將與華為發展出一種創新的合作模式。

財新網指出，大陸汽車行業迅速往智能化、電動化轉型，行業中崛起了一些新的「超級供應商」，其中華為又以智慧駕駛見長。鴻蒙智行體系之外，長安汽車旗下的阿維塔、東風集團的嵐圖，以及比亞迪旗下的方程豹等品牌都有使用華為智駕系統的車型。

廣汽集團則是較早投身智駕普及競賽的企業，採取多點布局策略，嘗試自研的同時，也通過投資、合作等方式於外部布局。2024年7月，廣汽旗下自主新能源品牌埃安率先通過車型迭代，將配有雷射雷達的高階智駕壓至人民幣16萬元車型。同年11月，埃安新車上市，將高階智駕門檻下壓至人民幣15萬元。2025年3月，合資品牌廣汽豐田新車上市，高階智駕被推向人民幣14萬元價位。