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到底怎麼發生的？女子手卡在男生嘴裡拔不出 網：該掛那一科
近日有網友在大陸社交平台分享一則影片引發關注。影片中，一名女子的手卡在一個男生嘴巴裡拔不出來，只好到醫院求助。拍攝影片的網友說，「倆個人拍段子卡住啦！」影片裡還能聽到拍攝者狂笑聲。
據河南《大河報》等媒體報導，這起離奇就醫事件，18日發生在吉林。
據悉，這對情侶在家中看到網上有人拍攝男生吃女生手的搞笑影片，覺得十分有趣，也想試試。女生要男生盡量張大嘴巴，女子也真的順利把手伸進男友嘴巴裡。不料拍完後女生發現，手沒辦法從男友嘴裡拔出來了！
2人一開始並不在意，但嘗試多次後，手怎麼樣還是拔不出來。因為嘴巴長時間塞了一整個拳頭，男生的臉逐漸漲紅，嘴角還不斷流下口水，無奈下兩人只好到醫院求救，一路上還吸引不少人驚訝的眼光。
有網上圍觀的網友好奇問：「這該掛哪個科啊？」
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