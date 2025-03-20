華為推「闊折疊」新手機Pura X 首搭鴻蒙HarmonyOS 5系統

華為20日舉辦華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會，華為最新推出新形態手機華為Pura X，採用16:10比例闊型螢幕設計，用以提升用戶在觀影、創作和瀏覽等多種場景下的顯示面積，並首搭鴻蒙HarmonyOS 5系統和鴻蒙AI。

綜合陸媒報導，華為常務董事余承東於此次活動上正式發布Pura X，號稱定位「闊折疊」，將首搭鴻蒙HarmonyOS 5系統，搭載單框架鴻蒙系統的手機，擁有鴻蒙內核、方舟引擎、支持端雲協同（利用雲端存儲和運算資源，實現團隊資訊共享、協同編輯），整機性能提升 40%。

而鴻蒙AI助手「小藝」，融合盤古大模型與DeepSeek技術，號稱擁有視覺交互、真人感對話，超過100個真實場景心理大模型，讓其對話更像一個真人，根據使用者情緒變化回答問題，還能根據日程安排建議。

據介紹，華為Pura X通過1:1智趣外屏，讓高頻率操作不用打開螢幕即可完成，提高螢幕使用效率；此外，首發搭載AI眼動翻頁功能，該功能可以追蹤使用者眼球的運動軌跡，當用戶看到頁末時，會根據用戶眼球運動自動翻頁。