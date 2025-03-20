黃仁勳：全球一半AI學者來自中國大陸 發揮重大影響力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在2025年開發者大會（GTC）上接受大陸財新網等媒體採訪時表示，「全球50%的AI學者來自於中國，中國還將在AI領域做出重要貢獻」；「美國所有AI實驗室都有中國人，沒有一家例外。中國培養了許多優秀的計算機科學家，請繼續保持。」

財新網報導，在被問及美國出口管制下的中國市場策略時，黃仁勳強調，每個公司都需要遵守法律做生意，輝達也不例外。「當世界變得複雜，這些決定不是公司能夠做的，公司只能在法律允許的範圍內盡力服務客戶。」

對於川普政府加徵關稅的影響，黃仁勳稱，輝達的供應商遍及全球多個國家，哪個國家被施加關稅都有替代方案，因此短期內對公司業績影響有限。長期來看，輝達追求的是靈活的供應鏈，這意味著增加更多美國的在岸工廠（on-shore factory）。

針對日前傳出，台積電已與輝達、博通和AMD接洽，商討入股一家合資企業以共同經營英特爾晶圓代工廠的消息，黃仁勳則表示，該消息為謠言，輝達並未參與其中。

今年初，大陸AI大模型DeepSeek竄紅，導致輝達股價暴跌。在同日舉行的分析師會上，黃仁勳強調，DeepSeek-R1模型的出現並不會降低計算量，相反類似的推理模型會消耗更多算力。

他指出，未來算力資本開支的增長，一方面來自現有的數據中心需求從CPU向GPU切換，另一方面是各個行業內公司都將打造自己的AI工廠，「在全球120兆美元的產業中，AI工廠創造的價值將占一大部分，而這部分價值市場還未量化。」