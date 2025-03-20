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黃仁勳談大陸市場：大陸在AI研究方面將會做出巨大貢獻

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講。美聯社
輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講。美聯社

輝達NVIDIA，陸稱英偉達）執行長黃仁勳19日在美國加州聖荷西舉辦的的GTC大會期間開記者會，談及輝達在大陸市場發展AI的情況，他表示，公司有基本義務遵守法律，盡力去競爭和服務客戶。他也提到全球50%的AI研究人員來自大陸，大陸自然在AI研究方面將會做出巨大貢獻。

據陸媒「21世紀經濟報道」，黃仁勳在採訪中表示，「我們有基本的義務，讓企業遵守法律，盡力去競爭和服務客戶，這對於每家企業而言都是基本，我們也不例外。世界本身就很複雜，而一些因素並不是公司層面能考慮的，我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」

黃仁勳另分享觀察，全球50%的AI研究人員來自大陸，是迄今為止最大單一群體，沒有接近的第2名。因此，大陸很自然地在AI研究方面將會做出巨大貢獻。事實上，美國的每一家AI實驗室無一例外都有許多優秀的大陸研究人員。

輝達在大陸已經超過25年，目前在大陸已有近4000名員工，在深圳、北京和上海等地都有設立分公司。黃仁勳此前曾提到，輝達在大陸的研發工作不止步於基礎技術，而是與當地開發者和初創企業緊密合作，推動本地科技產業的創新與發展。在大陸擁有超過150萬名CUDA開發者，與3000多家初創公司合作。

NVIDIA 輝達 黃仁勳

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