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吉利汽車2024年收入創新高 銷量破年度目標

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
吉利汽車博越系列於2月完成第200萬輛整車下線。（圖／取自吉利汽車公眾號）
吉利汽車博越系列於2月完成第200萬輛整車下線。（圖／取自吉利汽車公眾號）

大陸車企吉利汽車20日公布2024年財報，2024年總收入首次突破人民幣2400億元，年增34%至2402億，創歷史新高；淨利潤人民幣166億元，年增213%。

得益於規模效應顯現及核心產品競爭力顯著增強，期內吉利汽車毛利總額亦大幅提升至人民幣382億元，毛利率15.9%；淨現金水平上升40%至人民幣398億元，創歷史新高，現金儲備充裕穩健。

報告期內，吉利汽車累計銷量217.7萬輛，年增32%，超額完成200萬輛年目標。其中，新能源業務表現尤為突出，三大品牌吉利汽車品牌、領克品牌、睿藍品牌全年累計銷量超88.8萬輛，年增約92%。

證券時報報導，依託全球多個區域深度布局，吉利去年在沙烏地阿拉伯、哈薩克等重點市場推出16款高端主力車型，海外銷售及服務網絡覆蓋80多國、超過900家網點，品牌滲透力持續提升。2025年吉利還將增加300多個銷售及服務網點，進一步提升銷售管道覆蓋和售後保障能力。

吉利汽車方面稱，2024年，「智能吉利2025」進入收官之年，吉利成為全球唯一完成全域AI智慧化布局的車企，通過智算中心、操作系統、智能座艙、自動駕駛及衛星互聯網等核心環節，構建起完整的AI智能化生態體系，推動行業邁入「AI定義汽車」新階段。

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