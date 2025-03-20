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大陸2月25-29歲失業率7.3% 創15個月以來新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。（圖／取自大陸統計局）
大陸國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。（圖／取自大陸統計局）

大陸國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據。數據顯示，16到24歲、25到29歲的勞動人口失業率連續2個月上升，其中25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。

根據大陸國家統計局發布的資料，2月份全國城鎮調查失業率為5.4%，較上月提高0.2%；31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，較上月提高0.1%。

按照年齡段來看，2月份不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，較上月提高0.8%，為去年11月以來最高；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.3%，較上月提高0.4%，創2023年12月開始發布紀錄以來最高；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，較上月提高0.3%。

25-29歲勞動力失業率，去年3、4月也曾升高至7.2%和7.1%，但之後都保持在7%以下，直到本月再度衝破7%至7.3%。

大陸國家統計局曾在2023年下半年停止公布分年齡組調查失業率數據，2024年1月起開始公布新統計口徑的失業率調查數據，在調查範圍中剔除在校學生，同時將25-59歲勞動力失業率，「拆分」為25-29歲、30-59歲共2個年齡組，分別發布數據。

大陸統計局局長康義當時表示，社會各界關心青年剛走出校門的就業情況，亦關心畢業後一段時間內的就業情況，因此增加發布25至29歲的勞動力失業率，認為此舉更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程的就業情況。

大陸國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據，25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。（路透）
大陸國家統計局20日公布2025年2月的分年齡組失業率統計數據，25到29歲的勞動人口失業率達7.3%，為2023年12月發布紀錄以來最高。（路透）

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