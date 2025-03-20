陸LPR連5個月不變 分析指降息迫切性不高

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，2025年3月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，均與前期保持一致，分析認為，受去年一攬子增量政策延續效應帶動，年初宏觀經濟保持較強增長動能，消費、投資增速加快，降息的必要性、迫切性不高。

陸媒《第一財經》先前發布首席經濟學家3月調研顯示，預計未來1個月、1年期和5年期LPR利率發生變化的可能性較小；路透本周針對33位市場參與者進行的調查也顯示，88%受訪者認為，兩種利率都不會改變。

2024年11月以來，兩期限品種LPR一直按兵不動。2024年全年，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別下降35個基點和60個基點。

南財快訊報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，3月LPR報價保持不變，符合市場預期。一方面，作為LPR報價的定價基礎，3月以來政策利率，即央行7天期逆回購利率保持穩定，已在很大程度上預示當月LPR報價會保持不變。

另一方面，最新數據顯示，受各類貸款利率持續下行牽動，2024年四季度商業銀行淨息差降至1.52%，較上季度下行0.01個百分點，在1.80%的警戒水平之下再創歷史新低。

王青認為，根本原因是受去年一攬子增量政策延續效應帶動，年初宏觀經濟保持較強增長動能，消費、投資增速加快，降息的必要性、迫切性不高。

大陸央行近期不斷強調將「擇機降準降息」，路透引述德國商業銀行分析師指出，預計大陸今年可能會採取更多貨幣寬鬆政策，例如加息或下調存款準備金率，但大陸央行正在等待合適的時機這樣做，很可能是在人民幣貶值壓力較小的時候。