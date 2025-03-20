恆大清盤 香港法庭要求前高層披露資產

港媒報導，香港法院已要求中國房企恆大集團前行政總裁夏海鈞在本月28日之前披露資產，否則禁止他在此案中抗辯。

綜合香港多家媒體今天的報導，去年初，恆大遭香港高等法院頒布強制清盤令，清盤人其後向法院追討相關人士約60億美元，追討對象有恆大創辦人許家印及其前妻丁玉梅、夏海鈞等人，以及3家相關公司。

清盤人同時獲得法院批出多項禁制令，包括限制各自處置、出售或削減名下在全球約港幣600億元資產，並要求披露資產。

據報導，夏海鈞早前申請解除資產凍結令及豁免披露資產，但上月中遭香港高院拒絕；高院昨天頒布判詞，要求夏海鈞在本月28日前披露資產，否則禁止他在此案中提出抗辯。

判詞指出，夏海鈞的解除資產凍結令及豁免披露資產申請已遭拒絕，卻沒有如期於上月21日的限期前披露資產，反而於同日就解除資產凍結令及豁免披露資產的申請提出上訴。

判詞稱，夏海鈞在遵守資產披露令方面似乎沒有潛在困難，卻未有試圖解釋，明顯是故意違反資產披露令。

另據報導，丁玉梅早前尋求法院修訂禁制令內容，要求釐清禁制令所涵蓋的資產範圍，讓她知道哪些資產可自由動用，並申請閉門聆訊，但兩項申請日前同時遭拒絕。

綜合各方報導及網上資料，恆大出事後，許家印在中國大陸被實施「強制措施」，夏海鈞則處於「失聯」狀態。此外，根據丁玉梅向香港法院提出的閉門聆訊申請，她目前與兩名未成年子女和兩名未成年孫兒共同生活，但不確定身在何處。