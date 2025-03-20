廈門對RCEP成員國 進出口金額破1兆人民幣

自《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式實施三年來，廈門市與RCEP其他成員國經貿往來日益密切。廈門海關18日通報，2022年1月至2025年2月底，廈門市對RCEP成員國的進出口貿易額達10010.7億元（人民幣，下同），其中出口4026.6億元，經貿規模持續擴大。

中新社報導，RCEP正式生效至今，廈門市對RCEP成員國出口機電產品1862.3億元，占廈門市對RCEP成員國出口總值的46.2%。其中，自動數據處理設備及其零部件、電工器材、平板顯示模組分別出口345.5億元、204.7億元、188.8億元。

去年，誠益光學（廈門）有限公司出口RCEP其他成員國貨物簽證貨值達1.4億元，全年享惠超500萬元。該公司關務負責人表示，企業主要從事太陽眼鏡、光學眼鏡及其配件研發、製造，其貨物主要出口日本、南韓、菲律賓等。「RCEP為公司產品拓展了新的享惠國別，提供了靈活享惠選擇，提高我們與客戶談判的主動性，增強海外訂單的黏性。」

三年來，廈門海關為廈門市企業出口RCEP其他成員國的貨物簽發優惠原產地證書超37萬份，貨值超1341億元，可在進口國享關稅減讓約67億元，受惠商品涉及機電、服裝鞋靴、鋁製品等。