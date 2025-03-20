潮汕國際服裝博覽會開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第四屆中國潮汕國際紡織服裝博覽會（服博會）18日至20日在僑鄉廣東汕頭舉行，超1000家海內外知名紡織服裝企業參展。

中新社報導，本屆展會面積13萬平方公尺，展品涵蓋紗線、內衣、家居服等，新品達20萬款，吸引來自40個國家和地區的眾多採購商、設計師和專業人士參會。

阿聯廣東商會常務副會長陳迪龍表示，在中東從事服裝行業20多年，潮汕服博會為重要交流平台，將潮汕服裝產業集群優勢集中呈現給海外買家，促進供需對接。

汕頭市紡織服裝產業協會會長翁創傑介紹，數位經濟時代，潮汕紡織服裝產業邁向數位化、智慧化、國際化。本次展會更關注展商與採購商的對接成效，通過「前展後廠、日展夜播、展播結合全球同頻新業態，打破時間空間限制，提供沉浸式逛展與便捷式購物雙重體驗。

據悉，本屆展會設置跨境及外貿選品對接會、服裝暨品牌選品對接會和電商管道選品對接會。通過「聚焦新消費賦能新實體—中國貼身服飾產業發展大會」等論壇，促進產業鏈上下游企業協同合作；數十家海內外主流電商與跨境電商平台構建全域電商採購體系，建強「買全球、賣全球」貿易網絡。

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲表示，潮汕服博會已成中國最大的貼身服飾源產地展會。本屆服博會必將為「汕頭織造」走向全球提供有力支撐，為區域經濟發展注入強勁動能。

服裝 經濟發展 電商

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