AI助力陸跨境電商 擴大品牌出海

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一系列人工智慧（AI）新產品、新技術亮相正在福州舉辦的第五屆中國跨境電商交易會，折射出AI技術助力中國大陸跨境電商發展的新趨勢。

中新社報導，數據分析、語音數據分析、主播姿態分析及表情分析……福建一家企業技術工程師張彬攜帶具備AI技術的直播設備參展。他介紹，AI直播系統可幫助新手帶貨達人快速提升直播技巧，還能為跨境電商賣家提供跨境直播籌備、短視頻營銷等全方位解決方案。該設備通過AI技術，能夠實時監測直播中的高頻詞、關鍵詞，並及時給予主播提示。  

「基於大數據和AI，我們研發的產品能夠為賣家提供市場調研、消費者畫像、痛點分析以及未來需求預測等服務。」雲雅信息技術有限公司市場負責人張心怡介紹，該公司旗下產品「賣家精靈」的AI評論分析功能可一鍵總結商品頁面的消費者反饋，幫助賣家快速把握市場動態，減少人工分析的時間和成本。「不僅提高了工作效率，還幫助賣家在前期市場調研階段更加精準地把握市場動態，減少因判斷失誤而導致的風險。」

張心怡表示，通過AI賦能，「賣家精靈」為跨境電商賣家提供從市場調研到運營優化的全鏈路解決方案，助力中小賣家提升運營效率，降低運營成本。 　　

阿里巴巴國際站作為跨境電商領域的重要平台，展示了AI技術助力大陸品牌「出海」的新成果。阿里巴巴國際站工作人員阮文婷介紹，平台已經上線AI聲音助手、智慧發布、智慧接待等多項功能，幫助商家更高效地進行商品發布和客戶服務。

「AI技術的應用已成各大電商平台的主流趨勢。」阮文婷表示，將通過AI技術提升平台服務能力，幫助跨境電商企業實現營業額增長。

作為大陸國內領先的社交平台，今年小紅書推出了電商出海領航計畫。小紅書電商負責人韓焱在接受採訪時透露，目前該計畫正處於起步階段，將助力大陸品牌和商家拓展海外市場。

小紅書目前主要將AI技術應用於翻譯功能，幫助商家和用戶跨越語言障礙，更好地進行交流和交易。韓焱表示，小紅書計畫逐步擴大出海業務，吸引更多優質商家入駐，希望藉助跨境電商助力大陸產品出海，並通過平台傳播中國文化。

直播 賣家 電商

延伸閱讀

家寧發4聲明！ 前主播嘆「2筆錢不能省」：不然神仙都難救

大陸AI市場百花齊放 台灣協力廠雨露均霑

領口太鬆啦！！木村光希「深V禮服側面看險走光」半球弧線超明顯 直播驚險一瞬間全被拍

彰化花壇送肉粽被偷拍上直播 主持科儀道長氣炸將提告

相關新聞

美媒：巴拿馬港口交易案 惹怒習近平

香港首富李嘉誠家族控制的長江和記集團計畫出售巴拿馬運河港口給美資財團風波持續，華爾街日報昨引述知情人士報導稱，大陸國家主...

AI助力陸跨境電商 擴大品牌出海

一系列人工智慧（AI）新產品、新技術亮相正在福州舉辦的第五屆中國跨境電商交易會，折射出AI技術助力中國大陸跨境電商發展的...

潮汕國際服裝博覽會開幕

第四屆中國潮汕國際紡織服裝博覽會（服博會）18日至20日在僑鄉廣東汕頭舉行，超1000家海內外知名紡織服裝企業參展。

廈門對RCEP成員國 進出口金額破1兆人民幣

自《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式實施三年來，廈門市與RCEP其他成員國經貿往來日益密切。廈門海關18日通報，2...

華為申請晶片相關專利，可減小晶片的面積

大陸國家智慧財產權局最新公布資訊顯示，華為技術有限公司申請一項名為「晶片、電子設備及晶片製作方法」的專利，公開號 CN ...

續加大AI投入！騰訊CEO馬化騰：AI應用大發展機會到來

大陸科技巨頭騰訊董事會主席、CEO馬化騰19日在年報交流會上表示，AI應用大發展的機會已經到來。騰訊總裁劉熾平表示，自去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。