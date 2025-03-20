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陸企2025年在港IPO募資增六倍 首發募集資金淨額高達港幣128億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
2024年開始，香港IPO市場回暖，目前完成的三大IPO包括蜜雪冰城（5億美元）、古茗（2.6億美元）、布魯克（2.5億美元）。聯合報系資料照
2024年開始，香港IPO市場回暖，目前完成的三大IPO包括蜜雪冰城（5億美元）、古茗（2.6億美元）、布魯克（2.5億美元）。聯合報系資料照

數據顯示，截至本月12日，2025年已有11家大陸企業完成港股IPO，首發募集資金淨額高達港幣128億元，該數字為去年同期的6.7倍。業內認為，大陸境外市場的復甦成明確趨勢，2025年有望進入更快增長階段，港股IPO將繼續放量。

第一財經引述Wind數據顯示，2024年開始，香港IPO市場回暖，目前完成的三大IPO包括蜜雪冰城（5億美元）、古茗（2.6億美元）、布魯克（2.5億美元）。備受市場期待的大單是大陸電池一哥寧德時代，市場預計其港股募資規模可能超過50億美元。

大陸官方與香港政府支持陸企在港上市，大陸證監會在部署2025年工作任務時提出，堅持以開放促改革，優化境外上市備案制度，拓展資本市場跨境互聯互通。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭日前也稱，港交所將優化上市規則，加快審批股A公司赴港上市。香港財政司司長陳茂波預計，2025年全年香港IPO籌資規模將達到170億至200億美元。

高盛集團亞洲股票資本市場聯席主管王亞軍認為，市場回暖體現在兩個跡象：一是國際長線投資者大規模回歸，第一財經稱每個項目均吸引約30家國際長線投資者，而在2022至2023年幾乎難以找到此類投資者；二是上市後表現強勁。比如蜜雪冰城股價最高上漲近100%，古茗漲幅超40%，布魯克漲幅超60%。

此外，2024年大陸企業境外融資市場迎來顯著回暖，融資額已達440億美元，較2023年的195億美元實現翻倍增長。另據報導，截止本月5日，今年已有27家企業完成境外上市備案，備案目的地看，港股市場以63%排第一，美股26%。

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