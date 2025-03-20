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騰訊2024年一天賺28億元 看好AI錢景 2025年將擴大投資

經濟日報／ 記者林宸誼黃雅慧／綜合報導
騰訊。（路透）
騰訊。（路透）

騰訊控股昨（19）日公布2024年第4季與全年財報，受益於AI賦能的廣告平台升級、視頻號用戶參與度提升及長青遊戲營運增長，去年營收年增8%至人民幣6,602億元；純益人民幣1,940億元，年增68%；經調整純益人民幣2,227億元（約新台幣1兆元），年增41%，相當於每日賺進新台幣28億元。

騰訊三大業務中，《王者榮耀》等遊戲為主的增值服務去年營收人民幣3,191億元，占總營收的49％，不過，騰訊在業績報告中，「AI」一詞出現了16次，報告介紹與AI有關的業務為廣告營銷業務，營銷服務占騰訊總收入的18％。

市場關注騰訊AI發展，公司披露，數月前重組AI團隊以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加AI相關的資本支出、並加大對原生AI產品的研發和營銷力度。去年第4季騰訊資本支出為人民幣365.78億元，按年增386%，全年資本支出人民幣767.60億元，按年增221%。

騰訊董事會主席、CEO馬化騰在年報交流會上表示，AI應用大發展的機會已經到來。騰訊總裁劉熾平表示，自去年下半年AI發展加速，集團加大對AI晶片的投入，今年將繼續加大AI投入，預計全年資本支出占營收比重為低雙位數。

馬化騰稱，AI智能化程度相比往年有大幅度提升，對於騰訊來說，經過慎重思考，雲業務和自研混元大模型元寶都擁抱了DeepSeek。未來應用大發展的機會已經到來，各家都在採用AI落地，也看到AI Agent（AI代理）的發展，背後有很多AI相關工具的想像空間。

馬化騰還透露，騰訊創立機器人實驗室已經數年，最近調整了方向，將聚焦雲服務、大數據、應用場景、開源社區等領域，希望成為所有機器人廠商的支持者和合作夥伴，而非取而代之做硬體。

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