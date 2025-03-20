陸高階智駕價格落至親民區 奇瑞降至27萬元 廣汽、極氪披露 L3級量產時間

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
汽車製造業示意圖。圖／AI生成
汽車製造業示意圖。圖／AI生成

大陸多家車企今年來紛紛宣布L3級（Level 3 ，有條件自動駕駛）自動駕駛量產計畫，「智駕平權」的理念下，高階智駕的價格也被拉低至前所未有的親民區間。本周以來，奇瑞、廣汽、極氪三家車企先後發布智駕方案並披露L3級自動駕駛量產時間表，大陸L3級自駕落地進入倒數計時。

分析指出，從軟體算法實現深度學習、端到端神經網絡架構，到硬體成本大幅下降，得以使高階智慧駕駛的門檻大幅下降。到了L3級，就是進入真正的「真自動駕駛」，此等級的車輛已經可以在大部分情況自動駕駛，但駕駛還是要隨時準備控制車，汽車偵測到需要駕駛者情形時，會讓駕駛接管控制。

圖／經濟日報提供
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財聯社報導，將「智駕平權」下探至人民幣6萬元（約新台幣27萬元）價格區間的奇瑞汽車，計畫在2026年率先量產L3級自動駕駛車輛 ，並發布獵鷹智駕系統。該系統分為獵鷹500、獵鷹700、獵鷹900三個級別的智駕系統，其中獵鷹900搭載VLA+世界模型新一代智駕系統，匹配新一代800萬像素前視攝影機、超聲波雷達及雷達雷達，AI運算力將達1000TOPS，具L3級自動駕駛能力。

廣汽集團將於今年第4季量產並上市銷售首款L3級自動駕駛乘用車，旗下昊鉑品牌將全系產品標配高階智駕，傳祺及埃安兩大品牌全系搭載智駕和自動停車，主流車型全部搭載高階智駕。廣汽集團總經理馮興亞透露，2026年廣汽集團將加快量產上市節奏，推出更多L3級自動駕駛產品。

極氪科技近日發布千里浩瀚H7、H9兩套智駕方案，其中H9是一套L3級自動駕駛技術架構，將由極氪全新旗艦SUV極氪9X光輝首發搭載；小鵬汽車宣布今年下半年將在大陸率先實現L3級自動駕駛的軟體能力和體驗；嵐圖汽車則將與華為合作，盡快將搭載L3級自動駕駛的車型推向市場。

L3級自動駕駛加速落地，背後是整條產業鏈的協同發力。軟體算法從最初基於規則的簡單系統，到如今採用深度學習和端到端神經網絡架構的複雜系統，大幅提升在複雜交通環境中的感知、決策與控制能力；而傳感器、雷射雷達等硬體成本大幅下降，如雷射雷達單價從人民幣數萬元降至3,000元左右，使搭載高階智慧駕駛系統的總成本顯著下降。

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