美媒：巴拿馬港口交易案 惹怒習近平

香港首富李嘉誠家族控制的長江和記集團計畫出售巴拿馬運河港口給美資財團風波持續，華爾街日報昨引述知情人士報導稱，大陸國家主席習近平對此憤怒，因為習的團隊本想將巴拿馬港口作為與美國川普政府談判的籌碼，但長和的出售計畫事先未徵求北京方面的批准，後者因此被打了個措手不及。

川普上任後不斷重申美國要「收回」巴拿馬運河，並將這筆交易譽為「戰勝中國大陸在美國後院利益的勝利」，巴拿馬由此成為美中爭奪全球影響力的象徵。報導表示，習近平的不悅表明，他也認為這條運河的意義重大，並且不喜歡被描繪成輸家。

據報包含大陸市場監管總局、商務部在內的多個政府部門已被告知要審查此筆交易，評估北京可以採取哪些措施來阻撓這筆交易。不過這並非易事，因為將被出售的資產全部位於大陸和香港的境外，交易各方也表示有信心完成交易。

報導援引知情人士分析，這筆交易讓習近平難堪，一方面北京必須明確表示對長和未事先通知就採取行動的憤怒，以維護習近平的強人形象；另一方面北京也意識到，任何破壞這筆交易的舉措都可能加劇與川普政府的緊張關係。

香港特首李家超十八日回應指，特區政府要求外國政府為企業，包括香港企業提供公平的環境，反對在國際經貿關係中使用脅迫或者施壓的手段，他並強調任何交易必須符合法律和規則的要求，「特區會依法、依規處理」。香港明報報導，被追問「依法」是否包括國安法律時，李家超並未具體回應，報導並指，據悉並不涉國安法律。

另據英國金融時報報導，大陸電動車巨頭比亞迪原定於二○二五年前在墨西哥建設一座價值十億美元的工廠，但大陸商務部遲未批准許可，原因是擔憂該電動車先進技術可能外流至鄰近的美國，這項決策可能加深中美貿易與科技競爭的緊張局勢。