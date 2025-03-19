續加大AI投入！騰訊CEO馬化騰：AI應用大發展機會到來

大陸科技巨頭騰訊董事會主席、CEO馬化騰19日在年報交流會上表示，AI應用大發展的機會已經到來。騰訊總裁劉熾平表示，自去年下半年AI發展加速，集團加大對AI晶片的投入，去年第4季整體資本開支按年、按季均呈倍數增長。今年將繼續加大AI投入，預計全年資本開支佔收入比重為低雙位數。

馬化騰稱，AI智能化程度相比往年有大幅度提升，對於騰訊來說，經過慎重思考，雲業務和元寶都擁抱了DeepSeek。未來應用大發展的機會已經到來，各家都在採用AI落地，也看到AI Agent（智能體）的發展，背後有很多AI相關工具的想像空間。

馬化騰表示，目前AI生態還在早期，各行各業都會受益於AI普及，相信每個行業都會擁抱這個機會。「我們業界和梁文鋒都有交流，很敬佩市場上出現獨立、開源的產品，我們非常尊重。」

馬化騰說，數月前，騰訊重組AI團隊以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加AI相關的資本開支、並加大對原生AI產品的研發和營銷力度。相信這些加大的投資，會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命週期而帶來持續的回報，並隨著個人AI應用的加速普及和更多企業採用AI服務，創造更長遠的價值。

馬化騰透露，騰訊創立機器人實驗室已經數年，最近調整了方向，將聚焦雲服務、大數據、應用場景、開源社區等領域，希望成為所有機器人廠商的支持者和合作夥伴，而非取而代之做硬體。

劉熾平提到，集團上季開始加大晶片採購力度，提升服務外部客戶的能力。惟他補充說，當時因看到需求呈現井噴的趨勢，緊急下了較大規模的訂單，故不可將上季的投資額視作「平均數」。

劉熾平也提及，在TO C（對消費者）戰略上，會鼓勵騰訊所有產品都接入大模型，並創造不一樣的、獨特的用戶服務。此外在開源模型上有好的模型，騰訊都會引用；在TO B（對企業）戰略上，則是提供高質量、高價值服務。

騰訊控股19日發布2024年第4季度及全年財報，第4季營收人民幣1,724.5億元，年增11%；毛利、經營利潤（Non-IFRS）增速分別為17%和21%，連續九季超越營收增長。2024全年營收人民幣6,602.6億元，年增8%；毛利、經營利潤（Non-IFRS）年增19%和24%。