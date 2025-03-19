陸去年召回缺陷車輛逾千萬輛 新能源車占4成

大陸市場監管總局18日發布2024年大陸全國產品召回情況的通告顯示，全年共實施汽車召回233次，涉及車輛1,123.7萬輛，分別較上年增長8.9%和67.0%。這也是時隔5年，汽車召回數量再次超過千萬輛。其中新能源汽車佔比四成，此前乘聯會統計稱，特斯拉為召回數量最多車企，其次為BMW和賓士。

大陸汽車召回是指汽車製造商在發現其生產的車輛因設計或製造原因存在缺陷，且這些缺陷可能不符合相關法律法規或標準，進而可能引發安全或環保問題時，主動採取的糾正措施。

數據顯示，新能源汽車召回89次，涉及車輛449.1萬輛，年增180.1%，佔全年召回總數量的40.0%。

從缺陷涉及的系統看，電器設備、車身和制動系是缺陷產生的主要組件，佔召回總數量的67.2%。其中，因電器設備缺陷召回45次，涉及車輛277.5萬輛，佔召回總數量的24.7%。另外因發動機缺陷問題召回的車輛數量雖較上年降低了66.8%，但召回次數仍高達89次。

此外，去年因設計原因召回114次，涉及車輛681.9萬輛，佔召回總數量的60.7%。其次分別是因製造原因召回107次、因標識等其他原因召回12次，各佔召回總數量的30.9%、8.4%。

通告還顯示，去年收到消費者提交的產品缺陷線索報告3.0萬例，涉及新能源汽車的缺陷線索1.1萬例。其中車身問題佔比最高，達到21.0%，電器設備問題、發動機問題等次之。

乘聯會秘書長崔東樹此前曾指出，從統計的情況來看，在產品類型上，乘用車產品是召回主力，卡車和客車數量很少。特斯拉是2024年在中國大陸市場召回汽車數量最多的品牌，總計達到331.58萬輛。

此外，在新能源汽車召回議題上，據新京報1月推出的《2024汽車召回分析報告》顯示，2024年國家市場監督管理總局對新能源汽車召回超385萬輛。其中，動力電池問題尤為突出，因電池故障導致的新能源汽車在2024年的召回量達到29.5萬輛。