香港台商團體時隔6年再辦論壇 討論大灣區科技創新

香港台商團體時隔六年再辦論壇，香港前特首梁振英站台主講，論壞熱議以粵港澳大灣區科技創新如何合作突破。

以香港為共基地的亞太台商總會，星期三（3月18日）在香港會展中心舉辦大型論壇，主題是「大灣區與創新科技」，多間廣東和香港本地科創企業負責人，與來自香港科技大學等學界人士共話AI和智能製造。

亞太台商聯合總會執行長胡卓君說，總會以「世紀論壇」為名，近二十年間在香港辦了百場論壇。今次是時隔六年後，再辦論壇。總會會長潘漢唐主持論壇時說，人類從真誠的對話開啟智慧、尋求問題的答案及衝突的解決方法，粵港澳大灣區作為全球四大灣區之一，面臨全球化變局，以及人工智能的襲來，更要透過論壇的世紀對話，來推動科技創新。

香港前特首梁振英，以「不知而不自知的大灣區創新科技」為題主講，他以香港城市大學的研究機構，與廣州南沙的科技養殖企業，互相不知對方存在為題，講到他近年到大灣區逾百次考察創新科技企業，也講到香港科技大學已到廣東南沙去辦科研型大學，以及香港城市大學到東莞開辦分校，說現在大灣區的廣東九市，與港澳兩地合作，已設定了深圳前海、廣州南沙、廣東東珠海三大合作平台。

梁振英認為，最新的AI熱潮來了，現在應思考其叫何作生產、生活和學習的工具。香港更應準備好為人工智能的應用作出配合。所以特別希望媒體、機構分析員和商會團體等，能在大灣區提供更多更好的溝通，促成產研學用更好的合作。

以香港為總部的數字王國，以電影和廣告特技起家，現在正發展AI虛擬人多元創新應用，數字王國行政總裁王章樂即場演示他們最新的開發成果。 大灣區和香港科創企業小馬智行、科大訊飛、中科宇航、巨灣科技的代表也分演分享其企業最新科創成果。