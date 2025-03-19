果鏈龍頭藍思科技 港股IPO預計今年7、8月完成

在「A+H」上市熱潮中，人民幣千億市值的「蘋果供應鏈龍頭」藍思科技也不想錯過這波機會。藍思科技日前發布，申請在港交所主板掛牌上市。知情人士透露，公告確認發行的H股股數為不超過發行後總股本的7%，「這是考慮了超募等情況，預計會按照5%左右比例發行。上市時間預計為今年7、8月。」

中國經營報報導，12日晚間，藍思科技發佈公告稱，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票，並申請在香港聯交所主板掛牌上市。對於擬赴港股上市，藍思科技方面表示，此舉是為進一步推進公司全球化戰略布局，提升國際品牌形象，增強綜合競爭力。。

藍思科技是全球手機玻璃蓋板的龍頭企業，長期深度綁定蘋果產業鏈，為蘋果供應前後玻璃蓋板、結構件等核心元件。同時也是華為、三星、小米等知名消費電子品牌和國內外30多家車企的合作廠商。

藍思科技是全球消費電子防護及結構件、新能源汽車智慧座艙及結構件領域的知名企業。成立於2006年，總部位於湖南長沙，2015年在深交所創業板上市。大陸生產基地主要分佈于長沙、湘潭、泰州、東莞、深圳。

國外方面，藍思科技早在2017年就投資成立越南藍思，並於2024年啟動了越南二園項目，滿足蘋果、特斯拉等高端客戶對於消費電子和智慧汽車零元件的需求。此外，藍思科技還在墨西哥投資了汽車專案。

隨著公司加大在全球範圍內的產能布局，尤其是在東南亞、北美市場上的投資，公司對資本的需求顯著增加。

香頌資本執行董事沈萌表示，藍思科技加碼全球化布局也是對地緣政治因素的一種應對。「藍思科技的主要業務是為國際品牌提供相關部件，而目前地緣政治導致的貿易阻力不斷增強，進行國際化產能佈局有助於減緩這方面對業績衝擊的壓力。」

可見，藍思科技不僅是寄希望在港上市拓寬海外產能布局，還瞄向了AI智慧終端機、人形機器人、智慧汽車座艙等領域的市場機遇，希望提前布局搶佔機遇。

藍思科技董秘江南表示，近半年來港股市場活躍度明顯提升，2025年，隨著大陸企業發佈的國際領先的AI、人形機器人等新技術和新產品，國際投資者對中國資產的認可持續向好。藍思科技在AI智慧終端機、人形機器人等領域提早布局，希望透過此次在香港發行H股募資，把握市場發展機遇，促使公司再上新台階。

除了藍思科技計畫赴港上市之外，自今年2月以來就有中偉股份、傑華特、三一重工、晶澳科技、東鵬飲料、紫光股份等多家A股上市公司相繼發佈公告，宣布啟動赴港上市計畫。