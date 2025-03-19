騰訊財報超亮眼 去年經調整淨利大增四成 持續大手筆實施庫藏股
騰訊控股19日公布，2024年第4季與全年業績，其中受益於AI賦能的廣告平台升級、視頻號用戶參與度提升以及長青遊戲增長，第4季營收人民幣1,724億元，年增11%；純利513億元，年增90%，均勝於預期；經調整純利人民幣553億元，年增30%。
2024年全年，騰訊營收年增8%，至人民幣6,602億元；純利人民幣1,940億元，年增68%；經調整純利人民幣2,227億元，年增41%。
騰訊表示，建議增加年度股息32%，至每股港幣4.5元，涉資港幣4,410億元，並計劃至少回購價值港幣 800億元的股份，較2024年的港幣1,120億元回落。
業務方面，增值服務業務第4季收入人民幣3,191.68億元，年增7%。國際市場遊戲收入為人民幣580億元，按呈報及固定匯率計算的增幅均為9%，惟不及市場平均預期的11%增長。
本土市場遊戲收入為人民幣1,397億元，按年增10%，也不及市場平均預期的20%增長，期內增長主要得益於《無畏契約》、《火影忍者》、《金鏟鏟之戰》及《英雄聯盟手遊》的收入增長，以及《地下城與勇士：起源》與《三角洲行動》的新收入貢獻。
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