小米計畫擴建北京第2家電動車廠 年交付目標提升至35萬輛

小米集團正在擴大計畫中的北京第2家電動汽車工廠的規模，先前首款車型的成功，促使小米董事長雷軍，將今年汽車的銷售目標提高到35萬輛。

彭博報導，小米於2024年開始在北京亦莊區一塊占地53公頃的土地上建造第2家工廠，這塊土地是該公司以人民幣8.42億元購買。該工廠將於今年年中投產。

知情人士表示，最新的擴建將使該工廠占據一塊約52公頃的相鄰地塊，用於第2家工廠的擴建。此舉不僅將提升小米汽車的產能，還將進一步鞏固其在電動車市場的地位。

同時，小米汽車對2025年全年交付目標進行了上調，從先前的30萬輛提升至35萬輛。這一調整反映了小米汽車對未來市場發展的樂觀預期，以及滿足消費者需求的決心。

集微網報導，小米第1家汽車工廠的設計年產能約為15萬輛，不過該公司已採取措施，包括優化工作流程來提高產量，以幫助填補積壓的訂單。雷軍先前曾設定今年交付30萬輛汽車的目標。

該計畫公布之際，小米的SU7電動轎車及SU7 Ultra受到買家的歡迎，不到一年的交付量就超過20萬輛。小米運動型多用途車（SUV）YU7將於今年夏季推出，以擴大小米的產品線，並與特斯拉的Model Y和其他競爭激烈的對手展開較量。

電動汽車業務幫助小米公司實現了自2021年以來最快的收入增長，2024年第4季利潤增長90%，大幅超出分析師預期。憑藉出色的表現，小米公司的股價在過去1年中上漲3倍，使得小米的股價高於大陸網路公司阿里巴巴和騰訊。