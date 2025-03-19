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中國首檔人民幣綠色主權債券 將在倫敦發行

中央社／ 台北19日電

中國財政部今天宣布，近日將在英國倫敦發行「人民幣綠色主權債券」，規模不超過人民幣60億元（約新台幣274億元），具體發行安排將在發行前另行公布。這是中國已知以國家層級對外發行的第1檔綠色主權債券。

中國財政部官網下午公布上述訊息，但未提到更詳細的發行資訊。

在此之前，今年1月舉行的「第11次中英經濟財金對話」中，中方同意今年內發行首筆以人民幣計價的「綠色主權債券」，並在倫敦掛牌上市，這將是中國在英發行的首筆綠色主權債券。

此後，中國財政部2月20日即發布「綠色主權債券框架」，成為該部作為國際綠色債券發行人的基準文件。當時該部表示，下一步將以這一框架（架構）為基礎，在境外發行中國「綠色主權債券」，旨在彰顯中國「支持可持續綠色發展的決心」，並帶動更多中資發行體發行綠色債券，進一步吸引各類投資者參與綠色金融市場。

根據中國財政部說法，「綠色主權債券」是以「國家信用」為背書的綠色融資工具，能有效協同財政政策擴大政府投資，拓寬綠色產業融資管道。

至於資金用途，上述框架明定，「綠色主權債券」所募集的資金，將全部用於中央財政預算中的「合格綠色支出」，並有助於實現氣候變化減緩、氣候變化適應、自然資源保護、污染防治和生物多樣性保護等環境目標。中國財政部當時並強調，相關資金不會分配給任何化石燃料有關資產或高污染、高能耗的資產或計劃。

主權 人民幣 綠色

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