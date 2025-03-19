不只沃爾瑪！英媒指Costco也傳向陸供應商施壓降價

英國金融時報18日報導，好市多（Costco）正在向大陸供應商施壓，要求他們降低價格，以應對美國加徵關稅的壓力，報導稱，隨著貿易戰升級導致政治緊張局勢加劇，這增加了來自北京的審查風險。

2家大陸供應商表示，這家嚴重依賴從中國進口的美國倉儲零售商要求降價。他們和其他供應商稱，沃爾瑪（Walmart）和其他頂級零售商也提出類似要求。

路透18日指，先前北京官員會見了沃爾瑪，討論媒體報導稱這家美國零售商要求大陸供應商大幅降價，以抵消關稅影響。本月稍早，Costco執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）在季度財報電話會議上表示，如果關稅導致價格大幅上漲，該公司將考慮修改其國際供應鏈。

瓦克瑞斯稱，Costco在美國的銷售額中約有三分之一來自從其他國家進口的產品，其中不到一半來自中國、墨西哥和加拿大。Costco沒有立即回應路透的置評請求。

大陸官媒旗下新媒體「玉淵譚天」日前援引知情人士稱，大陸商務部等相關部門11日約談沃爾瑪，13日大陸商務部的記者會，發言人何咏前針對此事僅回應，稱商務部相關司局向沃爾瑪公司了解有關情況，而沃爾瑪公司對相關情況進行說明。