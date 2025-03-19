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隔壁桌目睹全程！男童在茶杯中小解 杭州一酒樓退費致歉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
唐女士用餐位置（紅色箭頭）和男童一家用餐位置（橙色箭頭）。（圖／封面新聞）
唐女士用餐位置（紅色箭頭）和男童一家用餐位置（橙色箭頭）。（圖／封面新聞）

繼兩名17歲少年向海底撈的鍋底內小解，在大陸鬧得滿城風雨之際。浙江杭州一家酒樓，竟出現有家長直接讓小孩子，在喝茶的玻璃杯裡面小解的事件，讓隔壁桌客人頓時都沒胃口。陸媒指，此事在杭州市上城區市場監督管理局介入下，被汙染的餐具已銷毀處理，酒樓負責人向隔壁桌退還當日用餐的餐費並賠禮道歉。

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」18日報導，事發隔壁桌的唐女士表示，在杭州福緣居酒樓用餐時，看到隔壁桌家長，讓小孩子直接在喝茶的玻璃杯裡面小便後頓時沒胃口。更讓唐女士氣憤的是，酒樓工作人員目睹了全程，卻未及時出面進行制止。

唐女士表示，13日中午，為了招待外地到杭州旅遊的朋友，唐女士一行6人到位於杭州市上城區的福緣居酒樓用餐，「我們當時坐在1樓，用餐的位置位於收銀台斜對面。吃到一半看到隔壁桌的小朋友，站在兒童椅上，把褲子脫下，在喝水的玻璃杯中小便。」

唐女士表示，男童小便的杯子並非一次性餐具，而是有塑封包裝、重複使用的玻璃杯。男童2歲左右，一起用餐的有小孩母親和2位老人。「當時小朋友尿急，其中一位老人起身去拿垃圾桶，說尿在桶裡面。結果小孩的媽媽說不用，直接讓他尿在喝水的透明玻璃杯中。」

讓唐女士一行人感到氣憤的是，由於用餐位置距離收銀台很近，收銀台的工作人員目睹全程，沒有在第一時間前去制止。男童在杯中小便後也沒有倒掉，一直放在桌上，「由於距離很近，異味朝我們這桌飄來，實在受不了了，於是叫店員過來解決。」

酒店工作人員介入後，質問男童家長「你們怎麼在這裡小便，我們有廁所的。」男童家長解釋道，「孩子憋不住了，尿在了杯子裡，不好意思。」

隨後，唐女士換到了包廂內用餐，要求與負責人溝通，「由於就餐體驗受到了影響，和老闆溝通時，提出以餐費打折或者送果盤的方式進行道歉，但遭到了老闆的拒絕，認為我們在找麻煩，想白吃。」與負責人發生激烈的言語爭執後，當地派出所民警介入調解。

唐女士一行全額支付人民幣316元餐費後離開了酒樓，並將相關情況向杭州市上城區市場監督管理局進行反映。

小孩 朋友

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